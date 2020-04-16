以下4個星座的男人特別可能會隨意撩妹，但其實並沒有要交往的意思，撩完就跑！

▍1.雙子男（5.21-6.21）

如果說別人都是七年之癢，那雙子可能就只有七日了吧！畢竟他們很難靜下心來去談一段戀愛，除了初戀，其他的真心都隻長在嘴上，所以他們經常在撩完之後，就不知所踪。

其實雙子就是一個小孩心思，他們愛玩，愛鬧，對任何事情都充滿著好奇，所以感情有時在他們眼裡就是一場遊戲，而愛人則是玩具，沒得到時心心念念，得到手後愛不釋手，玩久了就直接膩了想要拋棄。所以想讓他們負責比登天還難，即使強行將其綁在身邊，也只是讓雙方都感到痛苦罷了！

再就是，雙子男有時候的撩可能只是無意識地行為，他們本身就自帶魅力，情商很高，和身邊每個人的關係都非常要好，所以有時做的一些親密舉動只是別人會錯了意思。其實雙子男只不過是因為無聊和寂寞才跟身邊的異性朋友走得更近一點，所以這些親密舉動並不能代表他們的真心。畢竟對雙子來說，外面的世界才是最精彩的，他們不可能太早將自己拘束在一個地方，因此雙子喜歡撩，但絕不會負責！

▍2.射手男（11.23-12.21）

對射手而言，及時行樂才是生活的本質，所以在談戀愛時他們從不考慮太多，遇見自己喜歡的，或有看中的，他們就會不計後果的馬上行動！畢竟射手就是這樣的人，他們做事大多都是隨心所欲，很少去考慮後果，雖然不像白羊那樣衝動，但也是一個隨性不注意細節的人，因此，當覺得心累有負擔的時候，射手就會馬上轉身就走！

當然，不是說射手不專情，他們只是有時活得太自我了，所以看上去有點任性，在對待許多事情上射手都太過灑脫，因此撩你可能只是一時興起罷了，當這種荷爾蒙產生的悸動消失時，他們就不會再對你有其他想法。要知道，射手談戀愛最享受的還是過程，所以結果對他們來說可能並不重要，如果不是真的生出一種想要與你走到最後的決心，他們很快就會產生厭倦！

可見射手的愛情觀很簡單，他們有時並不是刻意去打擾一個人，只是因為好奇心的作祟，抱著一種好玩的心態，才讓自己不由自主地做出了那樣的舉動。但倘若對方太過當真，給他們造成很大的壓力時，射手就選擇離開，所以不是射手不想負責，他們只是沒做好準備罷了，畢竟這件事的開始就是個誤會，所以他們才不知道怎麼去承擔這個結局！

▍3.天秤男（9.23-10.23）

天秤男撩人，不僅猶豫不決，還反反复复，像追求一種莫名的刺激般，總是對人保持著一種似有若無的曖昧，像撩又不像撩，給人很大的錯覺。

那些年杏花微雨，終究是付錯了，所以天秤在贏得姑娘的芳心後，就習慣性地開始各種迴避，不直接拒絕，也不認真回應，一直將對方吊著，耽誤了不少青春年華！

但天秤就是這樣容易猶豫和逃避的人，對他們來說選擇和做決定是一件非常恐怖的事情。他們不願承擔責任，害怕因為自己的決定而出現壞的結果，所以天秤對每個人都實行平衡策略，以至於同時傷害了自己在意的許多人！畢竟對天秤來說，認真太累了，即便真的想要擁有一段戀情，對方的認真也會成為他們的負擔，所以當初撩的越來勁，對方動真情的時候他們就越慫了！

▍4.雙魚男（2.19-3.20）

雙魚在感情裡面總是懵懵懂懂的，容易心動，不會區分喜歡和愛的差別，所以當接收到對方無意中的電波時，他們就會主動送上門來各種撩撥，即使那時並沒有產生太多的感情，他們也會為了愛情而談戀愛！畢竟對雙魚男來說，撩人是一個很享受的過程，就算最後的結果沒有成功，他們也不會有絲毫氣餒，在沉浸一段時間之後，雙魚就會馬上投入到下一個對象當中！

要知道，雙魚男可是12星座中最多情的一個，就算身邊已經有了伴侶，還會為許多人心動。所以他們總是給他人一種「很喜歡你」的錯覺，以「中央空調」的方式暖了不少人心，故意給人一種錯誤的示意，卻從不給正面的答复，然後留戀於不同的女性身邊，感受不同的愛情，再給他們統一打上「朋友」的標籤，不負任何責任！

這就是雙魚，無論男女都喜歡將愛情當成自己世界的中心，所以為了能保障自己不失去這個定點，他們只能撩各式各樣的女

孩來促成自己心目中最完美的愛情，所以想要讓他們負責的話，就要看你是否能一直保障他們愛情的完美了！

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】