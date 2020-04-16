在網路上擁有51萬粉絲追蹤的南韓性感網紅쩡이，因長相甜美可愛某個角度像極了女團TWICE成員子瑜而受到網友喜愛，加上婀娜多姿的好身材，讓她累積超高人氣。
本身也是位模特兒的쩡이，從不吝嗇的在IG上分享生活以及火辣穿搭，若喜歡她還能向她購買私人珍藏美照，難怪只要她一PO出照片便立即吸引萬人按讚，並封為「性感女神」。
近日，她再次更新近況，只見她穿著粉色低胸馬甲上衣，慵懶得躺在床上，豐滿雙峰占滿半個版面十分吸睛，網友看到也忍不住留言「太辣了」。
在網路上擁有51萬粉絲追蹤的南韓性感網紅쩡이，因長相甜美可愛某個角度像極了女團TWICE成員子瑜而受到網友喜愛，加上婀娜多姿的好身材，讓她累積超高人氣。
本身也是位模特兒的쩡이，從不吝嗇的在IG上分享生活以及火辣穿搭，若喜歡她還能向她購買私人珍藏美照，難怪只要她一PO出照片便立即吸引萬人按讚，並封為「性感女神」。
近日，她再次更新近況，只見她穿著粉色低胸馬甲上衣，慵懶得躺在床上，豐滿雙峰占滿半個版面十分吸睛，網友看到也忍不住留言「太辣了」。
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