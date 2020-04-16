今年34歲的以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）因出演女性英雄電影《神力女超人》而暴紅，擁有178公分的超模身材，更連五官都散發著神秘氣質，是眾多粉絲們心中的靈氣女神。近期蓋兒加朵首度登上美國版的 VOGUE 封面，成為5月號封面人物，同時也釋出火辣大片，一連換上多套中空禮服展現嫵媚的知性美。

在封面照中，蓋兒加朵穿上來自 Louis Vuitton 早秋的銀色亮片禮服，剪裁完美服貼她緊緻又傲人的曲線，更從胸下緣的位置開始不規則挖空，讓腰部、長腿到翹臀部位全都若隱若現，展現巨星氣場，讓人看了血脈噴張。

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蓋兒加朵的另一套羽毛裙也十分浮誇，從全身僅用羽毛巧妙遮住重點，其餘的布料都呈現半透膚的設計，兼具氣勢與性感氣質，風格超大膽。

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除了釋出一系列美照，她也曝光一段快問快答影片，展現正能量女神俏皮的一面，同時她也說明，該影片是在全球爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情之前拍攝的，不忘暖心呼籲：「希望大家都乖乖待在家裡並且好好照顧自己，讓我們可以早點回到過去安穩的時代。」