台灣終年潮濕、溫暖，以致於想讓香氣在身上停留一整天總是這麼難，買了各種屬於自己的命定香，總難逃補噴香水後，香水和汗水混雜的可怕氣味！這時，選購一瓶好的香水沐浴露不只可以有效增加肌膚香氣，更可加乘讓屬於自己的命定香不著痕跡、又長久持香！

質感生活品牌Farcent香水系列繼2018年攜手歐洲知名調香公司職人推出經典香氛，擴香系列產品，從衣物芳香、空間擴香、空間織品噴霧、除濕至居家生活用品應有盡有，更與全球頂尖設計與研發團隊合作，於全台上市雞蛋花、繽紛花悅、真摯純白三種沐浴香型，致力為全球女性打造兼具時尚與質感的香氛產品，自2019年經典四香（同名花語、真我星夜、微醺小蒼蘭、療癒鼠尾草）至今天已成功累積8款迷人歐式香氛，若有似無的迷人氣息，撩起你獨一無二的春天魅力。

溫暖雞蛋花香調：享受清晨至日落的海島度假氛圍！（圖／品牌提供）

新推出沐浴露的全新香氣包含雞蛋花香調、柔美茉莉花香調、個性鈴蘭配飾黑醋栗，每款味道聞起來都好舒服，讓沐浴時光超療癒！「雞蛋花香沐浴露」完美的調和比例不只於洗淨前後提供肌膚最溫暖、夏日、陽光的海島度假感受。茉莉花與水仙花的注入，起泡前撲鼻的淡雅芬芳與沐浴時的柔嫩奶油香氣相互輝映，都有助心靈安穩、放鬆。

柔美茉莉花香調：恣意展現肌膚柔美的清新氣質。（圖／品牌提供）

「繽紛花悅沐浴露」融入茉莉花花香，完美比例不只讓香氣有著濃烈的氛圍，茉莉清新、恣意的特性，讓每一次的沐浴前、中、後，肌膚都能呈現出多樣化的香氣，與康乃馨、金銀花的淡雅配飾，也讓每一次沐浴，能更展現肌膚柔美的清新氣質。「真摯純白沐浴露」將鈴蘭配飾個性黑醋栗融入香水胺基酸沐浴露，讓沐浴跳脫以往純真的灑脫氛圍，洗淨前、中、後的過程，不只淡雅香氣，更增添些許居家生活中的成熟，清新中帶入更多端莊的底蘊，用個性定義最真的自己。

個性鈴蘭配飾黑醋栗：定義居家生活中最真的自己。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Farcent香水系列沐浴露推出三款全新香味！並留言告訴小編你最想入手哪個味道～

※獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得Farcent香水系列雞蛋花香沐浴露*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/30

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。