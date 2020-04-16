長期累積的環境汙染與生活壓力，都容易讓你的膚色不均，肌膚顯得蠟黃，這時候保養只有美白是不夠的！台灣面膜品牌「我的美麗日記」全新推出「星百合超能煥白面膜」讓你一片不只提昇肌膚白皙度，也同時達到更透亮、保濕、潤澤的效果！

珍稀亮顏成份「星百合」，又名海百合、海水仙，生長在北希臘克里特島沙灘，於炙熱炎夏仍能盛開花朵，具有強大保護水份蒸散與抵禦光線的超能力，我的美麗日記「星百合超能煥白面膜」添加珍貴星百合萃取，搭配熊果素、蛇麻花與雛菊精萃打造多重亮白機制，能有效瓦解黯沉、調節膚色不均，還原無瑕肌膚的透亮光澤。星百合超能煥白面膜同樣擁有「超能系列面膜」特有WOW多重乳化技術，將高效保濕成分與三種珍貴植物油：山茶花油、雲莓籽油、橙花油，透過層層包覆成為全新精華蜜質地，讓肌膚需要的保濕因子，層層釋放滲透，直達肌底呵護調理。

健康的肌膚構造中含有保濕因子N.M.F.，能為肌膚調節含水量，但隨著外界的炎熱環境，也會隨之流失。全新我的美麗日記「超能面膜系列」，仿照肌膚構造中的「保濕因子N.M.F.」的親膚與親水比例，添加多種保濕修護成分，打造獨特的28黃金比例精華蜜，不同於一般精華液，質地更絲滑細膩，親膚性極佳，不黏稠更易為肌膚吸收，並潤澤保濕肌膚，防止表皮水份蒸發，並促進後續保養成分吸收，28黃金比例深入肌底，讓美麗光采超能綻放。

我的美麗日記超能系列面膜自2019年陸續推出「蜜若藍超能保濕面膜」與「雪珍珠超能修護面膜」，不僅帶動超能面膜的熱潮，同時讓全球驚豔，蜜若藍超能補水面膜榮獲法國美妝奧斯卡肯定並入圍英國Pure beauty award全球美妝大獎，今年再度推出「星百合超能煥白面膜」，不只要帶給消費者有感的煥白功效，更追求安全低敏的產品體驗，透過SGS 48小時貼敷測試，不易致敏、不易刺激，保養全面進化，讓我的美麗日記與你一起體驗專屬你的超能美麗。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看我的美麗日記推出全新「星百合超能煥白面膜」！

※獎品內容 ｜ 我的美麗日記星百合超能煥白面膜*1盒（5片入）

※公佈時間 ｜ 2020/4/30

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。