新冠肺炎疫情蔓延全球，隨著歐美一線城市淪陷，時尚產業也遭到重創紛紛停擺，英國設計師品牌Paul Smith位在英國倫敦的辦公室也因疫情暫停營運。雖然無法自由地活動，但有「時尚老頑童」稱號的Paul Smith自有一套度過這段時光的妙方，他以「#FindInspirationInEverything（生活處處是靈感）」為主題，在個人社群網站分享自己平日的創作靈感來源，不僅如此 Paul Smith也特別為台灣廣大粉絲錄製了一段鼓勵影片及手寫信，信中除了對粉絲們的關懷，還印上了Paul Smith最愛的兔子作為專屬徽章，希望還能維持正常生活的台灣粉絲們能抱持正向樂觀的態度面對此次嚴峻的疫情。

Paul Smith親筆手寫信鼓勵台灣粉絲。（Paul Smith提供）

「哈囉大家好，我是Paul，這是我在倫敦的辦公室，我拍這支影片是想跟台灣的各位問好，希望你們一切都好，並保持身體健康，相信一切都會好轉！以上是我來自倫敦的祝福，Bye！」

Paul Smith在信中印上最愛的兔子作為專屬徽章。（Paul Smith提供）

年近75歲的Sir Paul Smith在自己的創意基地─倫敦辦公室一個人自拍，在影片中像個慈祥爺爺般與台灣粉絲熱情打招呼，雖然手有點抖，但誠意與關懷無限。這段期間Paul Smith在個人Instagram大方分享平日的創作靈感來源，無論是自己喜愛的樂團唱片、藝術家、圖冊，或是日常累積的特殊蒐集，讓喜愛同名品牌Paul Smith的粉絲們在這段艱難的時刻也能感受到滿滿的創意。