全聯今年有23款母親節預購蛋糕，主打甜點品牌We Sweet與日本京都宇治老字號茶舖伊藤久右衛門、法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri和美國百年經典好時Hershey’s巧克力聯名的10款主打星，價格介在159元至600元間，預計至5月7日共63天，可延續去年業績成長2成的力道。

全聯We Sweet攜手法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri，打造3款母親節蛋糕。（全聯提供）

這次10款聯名預購蛋糕中，亮點新星「奶油芝士蛋糕」使用Kiri進口乳酪以黃金比例製成芝士內餡，加上特殊水浴烘焙工法製作；「抹茶乳酪慕斯」的精髓在於加入伊藤久右衛門抹茶的重乳酪蛋糕，搭配紅豆與巧克力餅乾，口感層次豐富；與採用美Hershey’s巧克力搭配榛果巧克力鮮奶油、再鋪上水滴巧克力片點綴的「榛愛巧克力蛋糕」，都是必吃推薦。

全聯We Sweet使用美國好時Hershey’s巧克力製作3款母親節蛋糕，是巧克力控必吃款。（全聯提供）

預購期間，本月24日至5月7日，kiri系列預購蛋糕加碼推出9折優惠；此外，5月1日至10日還會有3款We Sweet與麗緻坊聯名的蛋糕可在門市現場購買，包含琥珀起士蛋糕、黯夜黑森林蛋糕、蘭姆葡萄蛋糕，價位最低129元就有，相當親民。

全聯We Sweet與麗緻坊聯名黯夜黑森林蛋糕，使用溼潤綿密湯種巧克力蛋糕，夾層搭配滑順鮮奶油及酸甜藍莓醬，上層使用法國58%可可巴芮巧克力製作巧克力甘納許，6吋、約350g，268元。濃郁美味。（全聯提供）

根據全聯統計，今年檔期提早1周開跑，3月6日預購至今，熱銷前10名的蛋糕，以芋頭、乳酪、巧克力等經典口味最受青睞，冠軍「芋見幸福千層蛋糕」，是近來很搶手的口味，嚴選日本配方研製的奶香蛋餅皮，搭大甲芋泥餡製成；其次是網路累積口碑的日本「手信坊京都乳酪蛋糕」，主打全程手工製作，不加一滴水、口感綿密，被網友誇說「再飽也吃得下」；第3名是Hershey’s「巧克力千層蛋糕」，可吃到微苦巧克力和微甜Q彈餅皮。