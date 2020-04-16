買精品最怕買到一下就過氣的商品，帶出門沒幾次就塵封櫥櫃，所以多數消費者還是偏愛設計耐看的經典款。TOD’S在2020春夏以T logo（Timeless恆久）串起男女商品線，強調品牌歷久不衰、經得起時間焠鍊的特性。
男士系列以「Follow My Ride」為主題，表達人生之路始於足下，豆豆鞋以全新T字金屬飾釦與暈染色調進行多種排列組合，結合優雅簡約與年輕活力風格，體現功能、實用與品味三者兼具的城市旅人風尚。
女款豆豆鞋以螢光色調賦予現代感和魅力；樂福鞋以圓楦設計再次定義品牌標誌。Timeless女包分別有提包、側背包、托特包、小皮件，全系列同樣以T字母做為主要飾釦。提包款有洗練優雅的復古造型；側背包款的風琴內層結構讓造型小包也有大大的實用性。
時近母親節，包款換上春天繽紛色調，4月23日起全台新光三越獨家推出限量Timeless磚橘色斜背包；歡慶微風烏托邦黃金周，獨家販售全球限量1只的珍稀材質Unique 001系列，即日起於TOD’S微風廣場獨家上市。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。