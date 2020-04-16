TOD’S TIMELESS夜藍色麂皮豆豆鞋，2萬2900元。（TOD’S提供）

TOD’S TIMELESS黑色皮帶，1萬4700元。（TOD’S提供）

TOD’S TIMELESS BAG水藍色提包，8萬1900元。（TOD’S提供）

TOD’S TIMELESS亮桃紅麂皮織帶裝飾豆豆鞋，2萬3500元。（TOD’S提供）

TOD’S TIMELESS鱷魚壓紋樂福鞋，2萬4500元。（TOD’S提供）

TOD’S TIMELESS磚橘色牛皮斜背包（新光三越限定色），7萬2300元。（TOD’S提供）

Unique 001系列採用珍稀皮革製程，內部有鐫刻Unique 001字樣的金屬標識牌。TIMELESS蕾絲花紋水蛇斜背包15萬9700元。（TOD’S提供）

買精品最怕買到一下就過氣的商品，帶出門沒幾次就塵封櫥櫃，所以多數消費者還是偏愛設計耐看的經典款。TOD’S在2020春夏以T logo（Timeless恆久）串起男女商品線，強調品牌歷久不衰、經得起時間焠鍊的特性。

男士系列以「Follow My Ride」為主題，表達人生之路始於足下，豆豆鞋以全新T字金屬飾釦與暈染色調進行多種排列組合，結合優雅簡約與年輕活力風格，體現功能、實用與品味三者兼具的城市旅人風尚。

女款豆豆鞋以螢光色調賦予現代感和魅力；樂福鞋以圓楦設計再次定義品牌標誌。Timeless女包分別有提包、側背包、托特包、小皮件，全系列同樣以T字母做為主要飾釦。提包款有洗練優雅的復古造型；側背包款的風琴內層結構讓造型小包也有大大的實用性。

時近母親節，包款換上春天繽紛色調，4月23日起全台新光三越獨家推出限量Timeless磚橘色斜背包；歡慶微風烏托邦黃金周，獨家販售全球限量1只的珍稀材質Unique 001系列，即日起於TOD’S微風廣場獨家上市。