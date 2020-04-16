4月14日，勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）、香奈兒（Chanel）、蕭邦（Chopard）與帝舵（Tudor）同步退出巴塞爾鐘表展（BASELWORLD），震撼整個鐘表圈。巴塞爾表展歷史悠久，也是過去每年的兩大表展之一，每年春天的鐘表展，是所有鐘表迷最期待的時刻。

然而受疫情影響，巴塞爾表展不得不推遲表展至2021年，但品牌要求的退費與巴塞爾展方許多單方面的決策，讓善後相關事宜一直談不攏，最後五大品牌聯名同步退出巴塞爾表展，這是繼斯沃期瑞集團（Swatch Group）、寶格麗、日本精工、星辰表、卡西歐、百年靈等等牌子陸續退出後，業界再一強力話題。

而日前發佈聲明退出巴塞爾表展的五大品牌，也於同日發布聲明將與瑞士高級製錶基金會（FHH）合作，將於2021年4月於日內瓦Palexpo展覽中心登場，也將與鐘錶與奇蹟高級鐘錶展（Watches & Wonders）同步登場。

勞力士公司執行長暨 Montres Tudor 董事會成員 Jean-Frédéric Dufour 表示：「我們自 1939 年起每年參加巴塞爾鐘錶展。雖然與錶展有著深厚的情感，可惜錶展的走向和 MCH 集團近來的決策使我們決定退出。勞力士開始與大家討論，基於我們對瑞士鐘錶產業無比堅定的支持，與其他理念相符的品牌共同成立新錶展，似乎是必然的結果。故將能以所有品牌的需求與期待為基礎，展現全新錶款，齊心協力維護產業福祉。」

百達翡麗總裁Thierry Stern則表示：「離開Baselworld不是一個容易的決定，百達翡麗在Stern家族過去四代的掌舵中，這個展覽已經成為我們家族人生中一個具有重要意義的節日。但生活與時間每天不斷在變動，不管是針對品牌還是我們的顧客，我們必需不斷挑戰自己去面對新的任務，昨日的準則未定能符合今日的標準。因過多的信任破局與未解的需求，信任已不復存；今天百達翡麗已不再與Baselworld站在同條線上，我們必需為我們可靠的經銷商、買家與媒體負責，他們仍能每年在熟悉的地方看到我們的新作品。因此在與勞力士數次的討論後，我們決定開創一個共同、且特別的表展，展現我們的精湛工藝。」

香奈兒珠寶暨腕錶部全球總裁 Frédéric Grangié 表示：「香奈兒與合作夥伴一樣，對於保護和促進瑞士製錶產業的價值理念、專業知識、卓越品質與精準度，擁有相同的自主性與願景。而此行動更成為香奈兒自1987年以來製錶史上另一重要里程碑，亦是長期策略的一環。此展覽將讓我們在符合品牌高品質標準需求下，呈現所有新作。」

蕭邦聯合總裁暨創意總監Karl-Friedrich Scheufele表示 : 「蕭邦於西元1964年首度於巴賽爾錶展上位於25平方公尺的空間展示作品。經過審慎考慮後，蕭邦家族決定支持勞力士所發起的行動, 退出巴塞爾鐘錶展, 對我們而言這是一個沉痛的決定。而接下來全新的錶展將和Watch & Wonders高級鐘錶展同時於日內瓦舉行，能讓我們更完整的服務鐘錶界的合作夥伴及客戶。透過本次的結盟，這些頂級鐘錶珠寶品牌將能共同攜手宣揚瑞士鐘錶的價值與理念，並為其謀求最大的福祉。」

Jérôme Lambert 代表瑞士高級製錶基金會 (FHH) 回應：「瑞士高級製錶基金會很高興迎接全新盛事的到來，此舉將讓明年 4 月初代表性的日內瓦鐘錶與奇蹟高級鐘錶展更加壯大。」