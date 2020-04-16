85℃決定送出1000杯免費「一顆檸檬紅茶」。（85度C提供）

慶祝台灣這周二度零確診，為感謝中央流行疫情指揮中心全體同仁，及全台醫護人員們辛苦守護台灣新冠肺炎疫情，部分業者也推出「0元」飲料優惠：

連鎖咖啡品牌85℃，決定送出1000杯免費「一顆檸檬紅茶」給，只要在4月19日晚上12點前，到85℃臉書專頁活動留言版，tage一位姓林的朋友，並打上「今日零確診！一天一顆檸檬

，補充維他命C」，就有機會抽中一顆檸檬紅茶乙杯，85℃將送出1000杯，每人限抽乙杯，4月23日將於85℃臉書粉絲專頁公佈中獎名單。

全家便利商店宣佈，即起至4月16日晚間23：59分止，推出APP商品預售「二度零確診 指定咖啡第二杯0元」活動，活動期間使用全家APP商品預售，即可享大杯經典熱拿鐵、大杯經典熱美式同商品第2件0元優惠，每位會員限購1組。

手搖杯迷客夏官方表示，「賀！台灣再次零確診，凡名字與加零同音，就免費招待喝一杯，或是身分證字號最後一碼為零，出示身分證明至迷客夏全台門市消費，全飲品享9折優待」。限時4小時優惠，從今晚18：00至22：00結束，若明（17日）確診人數維持零，9折活動將會沿用。