許多女孩在今年換上了短髮造型，如果你是留長髮多年、想要換髮型又不敢一口氣減太短，那麼就非常推薦及肩的「減齡國民妹妹頭」，剪髮後不但能藉由髮型修飾臉型顯得更可愛，親和力也大增！

▍1.及肩長度創造時髦可愛感

剛好到肩膀的長度看起來特別的時髦可愛，髮絲也因為這個長度而集中堆積在臉部周圍，更可以藉由頭髮線條來修飾臉部線條，而達到減齡效果。

▍2.整體髮型呈現A字型修飾臉型

減齡的「國民妹妹頭」最重要的就是呈現上半部較服貼頭型、下半部蓬鬆的效果，在髮尾處燙出微微外翹更能夠讓臉型顯得小巧。如果頭髮細軟易扁塌，則可搭配整頭的燙髮造型，再加上燙卷的瀏海，親和力立刻飆升！

▍3.搭配瀏海更減齡

如果有顴骨明顯的困擾，可搭配中分瀏海，把瀏海燙出一個S的弧度，就能有效修飾顴骨線條。如果是臉長或額頭較高的人，則可搭配妹妹頭瀏海，整體看起來更減齡。

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