25歲，是皮膚開始進入老化階段的起始點。除了臉部保養，身體肌膚也是左右女性魅力的關鍵。尤其盤髮時不經意露出的後頸肌膚、襯衫領口透出的鎖骨肌理、穿著露背洋裝展現的背脊美肌、挽起袖口時露出的光滑手臂、裙擺下微露的小腿膚觸，更是網路上盛傳，令人怦然心動的五大「女子力」保養關鍵部位。25+的你，準備好你的「女子力保養對策」了嗎？

皮膚科醫師蔡逸姍提醒，25歲後全身角質代謝變慢、含水量降低、膠原蛋白流失。此時比起花俏的美白、香氛訴求的沐浴乳或身體乳，肌膚更需要強調溫和、保濕、低敏的醫美級保護。蔡逸姍醫師表示五個「女子力」部位的肌膚特性不同，各有保養眉角。但只要掌握溫和不刺激、長效保濕修護、微酸pH5.5三個重點，就能輕鬆打造零破綻的身體美肌。

▍1.鎖骨、頸部肌膚需加倍重視保濕

頸部肌膚比較薄，皮脂腺也比臉部肌膚少，因此角質層保水力差、水份容易流失。因此在洗沐及身體乳選擇時，可選擇含有多重胺基酸的沐浴乳，搭配親膚性高的甘油、山梨醇小分子保濕因子的身體乳液，強化肌膚保濕力，減少角質層水分蒸發。

▍2.手臂、小腿肌膚需舒緩修護

除了應避免過度清潔與去角質，針對容易乾癢粗糙的手腳肌膚，可挑選有尿囊素這類能夠發揮長效保濕、促進肌膚自然代謝以及洋甘菊能舒緩乾癢、修護肌膚的成份。沐浴後7分鐘內立刻擦乳液更能讓保養事半功倍！

▍3.背部肌膚需平衡肌膚的油水狀態

想維持鎖骨、後背的無荳痕光滑美肌，比起強力的控油抗菌成份，可特別挑選以無皂鹼、pH5.5等溫和保護肌膚屏障的產品，切記不要過度清潔！可挑選含有維生素B、Pentavitin 鎖水磁石的沐浴產品，發揮肌膚皮脂調理與保濕效果，讓肌膚持續打造油水平衡、好菌多壞菌少的健康肌礎才是關鍵。