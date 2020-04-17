「房子」是人生中最有歸屬感的避風港，一磚一瓦的推砌在時間流逝中見真章，唯有細膩、用心、專注所建造的房屋才稱得上好房，而「力璞建設」建築的細膩施工的用心，讓作品的價值更顯珍貴！

處事細膩用心 遇事總是親力親為

也許是「力璞建設」總經理柯素媛善用女性獨有的細膩，將蓋房一事視為一針一線縫製衣服的針線活兒，創業至今已滿12個年頭，累積的10件作品皆展現了「細膩」的極致。作品包含2009年位於新北市林口的【力璞天馳】、2010年位在台北市內湖區的【力璞臻】、2012年桃園區的【力璞當代】、2013年林口區的【力璞晴】、2014年桃園區的【力璞悅(日館)】及【力璞悅(月館)】、2015年桃園市中壢區的【力璞棧】、2016年林口區的【力璞玉】、2018年林口區的【力璞之星】、2019年新北市三重區的【力璞立】，在建築立面外觀的設計上，透過細緻的線條語彙、框架、比例等細節，看出「力璞建設」對於建築規劃的謹慎與用心。

▲三重區『力璞立』外觀透視參考圖/力璞之星提供

力璞建設副總經理蔡宗良表示，柯總經理待人總是細膩又用心，而她也將這些運用在工作上，並且只做自己懂的事情、凡事親力親為。蔡副總回憶，之前曾經發生建案已經售出一大半卻遇上雷曼兄弟次貸金融風暴造成信心危機，影響房屋買賣市場甚深。接著又遇到建築材料大漲，發生這種棘手事情只能面對，她請廠商相梃，親自督促業務行銷，問題一一解決，徹底展現了個人的專注力及毅力。

12年客服零負評 員工照護揪甘心

有了首案碰到問題的經驗，她體認到要儘量降低外在無可掌控的不確定因素及掌控『時間』這個最大的變數。土地開發上首先「不合建」: 地主端變動因素大，時間拉長及考量爾後的社區素質。二是不規劃機械式停車位，對住戶及使用者來說是一種長期負擔。她也堅持「不蓋超高大樓」，新建的建案都掌控在2年半內興建完成，超高樓工期長房屋市場變化及選舉干擾因素太多。總經理特助陳林奇表示：就是這樣的堅持，12年來只推出10個建案，從購地、規劃到推案銷售等之重要環節，總經理一定親力親為。用將心比心的立場，知道消費者的需求。就是這樣的態度，所推出的建案都深獲好評及零負評的好口碑。

▲林口區『力璞之星』全新落成，園藝實景/力璞之星提供

員工的照護也是一點都不馬虎，蔡副總說，平常一忙起來都沒時間陪伴家人，因此公司的尾牙活動只會邀請眷屬，讓員工能夠與家人快樂餐敘一同與公司共襄盛舉；由於公司非常注重員工與客戶的互動及態度，因此會經常讓員工思考該用什麼態度服務客戶；為了提振員工士氣及向心力，公司會鼓勵員工運動，有時總經理會親自帶隊一起爬山、跑步、騎車，要求同仁一起運動以強健體魄！

▲林口區『力璞之星』全新落成，挑高門廳實景/力璞之星提供

蓋房如製衣細膩用心 「回家」實在好享受

原來，蓋房子也能如同縫製衣服般精巧，總經理運用女性的細膩、謹慎的態度、職人的精神，帶領「力璞建設」興建一戶戶安全住家，一幢幢的精緻建築。應用基地深度，建築物退縮作出開闊的前庭開放空間，加入四季皆景的園藝規劃，打造出優美的住家環境。「房子」本該如此溫暖又安心，正在考慮購屋自住嗎？不妨親自感受那淬鍊建築的極致之美吧！