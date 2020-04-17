女生永遠買不夠的絕對少不了唇彩，雖然在防疫期間大家出門需要戴著口罩，但還是抵擋不了想要添購夏季唇彩的慾望啊！以下三款唇彩不但顏色超美還飄仙氣，想要在今年夏天讓妝容增添斬男魅力、招桃花，絕對不能錯過這三款唇彩新品！

▍1.DIOR「蜜潤光」唇彩

迪奧全新推出「癮誘蜜潤光唇彩」，蘊含獨特配方能完美抓取色彩，使發色更加鮮明飽和，搭夢幻蜜唇彩單品配獨特「氣墊彈力刷頭」的柔軟Q彈觸感，輕鬆為雙唇鍍上「光潤鎖水膜」，帶來長效有感的潤澤保濕感受，同時聚光綻色，盡情釋放耀眼「蜜潤光」。

癮誘蜜潤光唇彩#785炫木玫瑰。（圖／邱映慈攝影）

主打色「#785炫木玫瑰」色彩色彩遊走於冷色調的煙燻木玫瑰色與偏橘調的石榴玫瑰色之間，非常適合亞洲女性膚色，鮮明色彩不僅顯白，還能一抹綻放好氣色！「#630摩卡奶茶」是棕色調奶茶色，一抹淡雅顯氣質，搭配上「蜜潤光」的閃耀光芒，更添仙氣空靈感，一抹氣質滿分，相信將再次掀起搶購熱潮！

癮誘蜜潤光唇彩#630摩卡奶茶。（圖／邱映慈攝影）

▍2.RMK 2020 夏限定唇膏

RMK經典輕潤口紅推出夏季限定色，RMK經典輕潤口紅(亮采)限定的水感裸色調新登場，是溫柔百搭的裸奶茶色，能夠襯托眼妝同時賦予雙唇淡柔的血色感，不用擔心一般裸色會帶來的病氣感。RMK經典輕潤口紅(霧采)顛覆霧光口紅的既定印象，質感輕盈柔潤擁有舒適的使用觸感，特別推薦擦在嘴唇中央再以手指暈開，即可打造夏日也不顯厚重的花瓣漸層紅唇。

RMK經典輕潤口紅推出夏季限定色NT1,350元。（圖／邱映慈攝影）

▍3.PONY EFFECT 超聚光水唇釉

PONY EFFECT為滿足消費者彩妝換季需求，今夏推出一系列美翻全場、征服眾人眼光的金磚商品，除了迎接奢華金磚氣墊上市，還同步祭出金磚唇釉！全新超聚光水唇釉是第一支雙唇專用的打亮產品，添加玫瑰果油、摩洛哥堅果油、酪梨油、角鯊烷等高保濕潤澤成分，以及八角茴香萃取物、薄荷豐唇成分與柑橘香氛，多種特調精華上唇同時保養，一抹撫平唇紋，獨家聚光水唇釉質地為雙唇聚光，搭配獨家聚光翹唇刷頭設計，能輕鬆描繪唇峰，貼合唇部曲線，發色濃郁飽和加上水光感，讓唇部厚度立現，Q嫩、飽滿、嘟翹美唇一刷到位，無痛改造扁平唇，就靠小金磚唇釉搞定！

PONY EFFECT 超聚光水唇釉主打色#002聚光冰豆紅、#003聚光杏奶橘NT599元。（圖／邱映慈攝影）

收入6款韓妞摯愛聚光顯白話題色，主打色分別為展現摩登個性#002聚光冰豆紅、淘氣俏皮#003聚光杏奶橘，塗抹上唇先聚光後襯膚，顯白又顯氣色，超貼唇刷頭外加時髦電鍍玫瑰金管，刷上後不管什麼角度，美唇絕對無法被忽視！