大陸女星 Angelababy（楊穎）以亮眼精緻的外型走紅，近年不僅成為時尚圈內的寵兒，更頻頻受邀登上各大電視節目。近期，Angelababy 登上綜藝節目《王牌對王牌》，難得以特殊的旗袍造型亮相，意外曝光她前凸後翹的好身材，絲毫看不出來已為人母，令人看了目瞪口呆。

Angelababy 分別穿上氣質清新溫婉的水藍色旗袍，以及優雅大方的淡黃色印花旗袍，兩套一致襯托出她傲人的曲線，尤其貼身的剪裁設計超顯胸，美胸弧度十分誘人，不愧是演藝圈內公認的大美人。

大陸女星Angelababy（楊穎）穿復古旗袍曝光傲人美胸。（圖／摘自微博@小象王国）

大陸女星Angelababy（楊穎）穿復古旗袍曝光傲人美胸。（圖／摘自微博@小象王国）

除了以修身的旗袍造型驚豔眾人，為了凸顯高挑感，她選穿來自美國 Stuart Weitzman 的黑色高跟鞋，以堪稱美腿神器的鞋款拉長美腿，不愧是眾多好萊塢名星們走紅毯的指定品牌，最後化上淡妝，並搭配復古味十足的捲髮，展現東方女性的神秘美。讓大票粉絲看了全被電暈，也紛紛留言狂讚：「簡直人間絕色」、「混血臉穿旗袍特別美」、「最時髦的辣媽就是baby」。

大陸女星Angelababy（楊穎）穿復古旗袍曝光傲人美胸。（圖／摘自微博@小象王国）