12星座男要到幾歲才能定下心來不再花心？水瓶座定下來的歲數太扯了吧！

▍白羊座

22歲

白羊座的人，他們在年少時期很喜歡戀愛的感覺，他們一直都「家花哪有野花香」！但是他們那種三分鐘熱度的態度很容易讓他們厭倦，到了22歲時他們就開始懂得安定才是最好的。

白羊座的花心有一部分原因來源於他們人緣很好，坦誠，也不墨跡，還很看得開。但是一旦他們穩定下來，就會好好珍惜眼前人。

▍金牛座

25歲

毋需擔心金牛座的愛情會不專一，因他的佔有欲很強，可是其中也有希望坐擁兩三個女人的類型，但是他們大多是有賊心沒賊膽，25歲之後他們就想擁有自己穩定的家庭，構建自己內心的安全感。

佔欲很強的金牛座，他們在對你忠貞不渝的時候，他們也希望你能夠給他們百分百的安全感，不要讓他們對你不放心。

▍雙子座

28歲

雙子座的人可說是最花心的類型，他經常用遊戲人間的態度來面對愛情，他們還特別擅長說一些花言巧語，海誓山盟，不過到了28歲時，他們的人生態度就會發生極大的轉變。

在沒有遇到真愛之前，在沒有找到一個能真正讀懂他的人之前，在沒有遇見一個足夠了解他們的人之前，雙子座都是善變而又曖昧的，那一切都只因為還沒有遇到。但是，遇到了對的人之後，他們就會讓你眼前一亮。

▍巨蟹座

32歲

巨蟹座的人即使可能發展一段新戀情，他們也會努力維持跟既有對象之間的關係，然而他們的內心卻是常常因為沒有安全感而搖擺不定，直到三十而立之年，才能下定決心發展一段穩定的戀情。

其實，從性格、情感和愛情生活上看，巨蟹是一個充滿溫情和喜歡順從的人。他們的花心都源於自己有太大的自卑感讓他們沒有信心去追求一段愛情。

▍獅子座

32歲

極度自戀的獅子座人士，對於親密關係有著極大的恐懼。這種心態會導致自己對喜歡的對象裹足不前，因自慚形穢的自卑而受苦，在性情上顯得孤冷頑固。

同時，獅子座基本上也是富有感情的類型。雖然他不會有花心的行為，但是如果遇到一個窮追不捨的人那就另當別論了。不過三十之後，在事業上有所成就的他們就會希望自己的家庭也能穩當下來。

▍處女座

隨時

處女座可是一個典型的潔癖主義者，他討厭任何違反規定或道德的行為，如果他要求你做不會變心的承諾，那麼他也會信守這個承諾。因此，他們隨時都有可能會為了某一個人一輩子信守自己的承諾。處女座的人，他們的專一、鍾情足以讓世間的人都為之傾倒，如果你有緣遇到了一個處女座的人，你就不要錯過瞭如此值得信賴的人。

▍天秤座

38歲

天秤座的人喜歡享受在戀愛的過程中，有強烈享受愛情樂趣的傾向，他不會錯過任何對他有利的機會，他們還是調情第一的高手。這樣一個風度翩翩的男子怎麼會讓自己的桃花運那麼快消失呢，38才是他們最佳的安定之際。

天秤座的人，他們會自覺或不自覺地吸引優秀又漂亮的異性的，製造並且享受曖昧的氣氛，而且天秤心善又不會果斷拒絕，所以給人花心的印象。但是他們很少真正動心，因為他們在38歲之前都認為感情只是玩玩而已。

▍天蠍座

42歲

天蠍座愛情不專的可能性極低。除非是你主動離開他們，或是一些特殊狀況，否則他們決不會不忠於你。但是他們卻常常會因為一些精神層面的事情不斷去尋求屬於自己的情感寄託，直到42之後他們才明白最愛的人一直在自己身邊。

此外，天蠍座的人喜歡逃避問題，心裡缺乏安全感，每每感情出現問題，都會產生悲觀想法，一面捨不得自己的愛人和感情，一面又想掙脫失望情緒，尋找快樂出口。所以他們的感情一直沒有定性。

▍射手座

43歲

射手天性花心，自古以來就是「花」名昭著的星座，他永遠在追求新的戀情。如果你想讓他永遠追求你，那你得等他們玩夠了，玩膩了之後，他們才會把心思都用在你身上。

射手們喜歡看的遠，容易擔憂的事情也就多，在他們的字典裡，即使現在好，也不一定代表未來好，因此，他們不敢把賭注放在眼前。

▍摩羯座

45歲

摩羯座的人在面對戀愛時，絕對不用擔心他們會有愛情不專的情形發生。但是他們常常會因為疲倦、煩惱而變心。並且他們的疲倦和煩惱還不斷湧現，所以他們的心也一直不太安定。

摩羯座總是缺乏安全感又是個完美主義者但對每段感情都是很認真，因為自己曾經認真過，受過傷，因此，他們才開始慢慢地選擇不再相信。

▍水瓶座

55歲

水瓶座的人心中，接吻就像打招呼那樣平常，就像意大利人般的性格。他們絕對不會認真戀愛，也不會深陷愛情的泥沼。他們希望自己能夠家里紅旗不倒，外面彩旗飄飄。因此，他們常常會在不同的人身邊跳，直到50歲以後，他們才會跳膩了。

水瓶座的人，在感情上就像是一陣風一樣，沒有固定的對象，也沒有固定的程序，一切都看他們的心情，隨他們的心而動。

▍雙魚座

35歲

雙魚座的人天生就帶有浪漫氣息，但絕不是花心，或許有很多比較欣賞的異性，但不是愛。只要遇見自己喜歡的並且是真心對待自己的人，才會絕對忠誠！

雙魚座雖然不花心，但往往隨興之所在而變心。他不會拒絕別人，不忍心讓別人失望，所以他們的定心丸吃的還是比較晚的，他們要到35歲的時候才能平靜自己不安的內心。

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