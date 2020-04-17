33歲大陸女星劉詩詩長相空靈，近年從戲劇圈跨界到時尚圈，不停展現時尚功力解鎖各大雜誌封面，近日她登上《時裝LOFFICIEL》4、5月合刊成為封面人物，化身春天裡的花仙子。

照片中，劉詩詩畫上清淡裸妝，她對著鏡頭擺出自信眼神，依序穿上西裝材質的硬挺長裙、V字班馬紋飄逸長裙以及白色背心洞洞裙，大方秀出一雙白皙美腿，後續更趴地大秀整片光滑美背，從頭到腳都十分吸睛，氣場超強。

劉詩詩化身花仙子登上《時裝LOFFICIEL》雜誌封面。（圖／摘自微博@時裝LOFFICIEL）

劉詩詩化身花仙子登上《時裝LOFFICIEL》雜誌封面。（圖／摘自微博@時裝LOFFICIEL）

劉詩詩在產後半年就積極復出，當了辣媽之後，知性優雅魅力不斷升級，更添了些許從容，堅定的眼神中多了豁達與通透。除了回歸拍攝電視劇《親愛的自己》，更火力全開解鎖各大雜誌封面，繼《時尚芭莎》3月刊、《ELLE》5月刊、《新視線》4月刊、《KINFOLK》春季刊後，這次的《時裝LOFFICIEL》是復工後第5本大刊，不得不佩服她的時尚功力。

劉詩詩以清新自在的拍攝風格登上《KINFOLK》中文版春季刊。（圖／摘自微博@劉詩詩）

劉詩詩溫柔的氣場就像4月的天氣，看了讓人如沐春風，而對於這次的拍攝靈感，劉詩詩也發文寫下：「尊重改變，享受自在，才能更好地熱愛生活。」粉絲們看了一系列寫真紛紛留言狂讚：「詩爺簡直就是沉魚落雁」、「永遠是最美的古裝女神」、「表白劉詩詩」、「為姐姐的美貌買單」。