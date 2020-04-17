女星賈靜雯和修杰楷2015年結婚，婚後生下2個可愛咘咘、Bo妞，近日她接受專訪，坦言上一段婚姻的衝擊，讓她相當害怕失去。

賈靜雯在《魯豫有約一日行》分享心事，聊到多年前和前夫孫志浩的婚姻，及兩人撕破臉搶女兒的監護權，她表示：「我覺得我那個時候只有一個衝動，我想把那個愛爭取到回我身邊。」坦言如果是現在，「我絕對不會這樣處理，我覺得我成熟了。」

這段婚姻留給她許多傷痛和影響，自剖剛認識修杰楷時，對方看到她的眼神或狀態時，會提醒她「已經過去了」，講到一半賈靜雯突然淚崩，她強忍淚水地繼續說：「他會在旁邊跟我說，你現在已經很幸福，很多的愛，你已經得到了很多，不要一直沉浸在那個心情裏面。」賈靜雯聽到這一番話，才赫然發現過去的傷疤還在，「可能以前太害怕失去了，害怕失去我跟我女兒的關係，即便當我現在的先生出現，大家看到幸福都在我身邊，可是還是會有害怕失去。」