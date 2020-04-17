UNIQLO今日於台灣所有UNIQLO實體店舖以及網路商店推出萬代兩大系列作品，GUNPLA鋼彈模型40週年紀念聯名UT及EVANGELION新世紀福音戰士聯名UT系列。

先前兩大聯名消息一曝光，立即受到熱烈討論！為了回饋粉絲，現在只要於UNIQLO全台實體店舖或網路商店，在同一店舖單筆消費2件最新GUNPLA 40週年紀念UT，即可隨機獲得UNIQLO限定色鋼彈模型1個，而另一神級之作的EVANGELION新世紀福音戰士，歷經25週年終於在今年六月迎來劇場版最終回，在此同時，最新UT聯名系列更加入《新世紀福音戰士：3.0 + 1.0》劇場版最終回限定圖騰，使等待八年的粉絲非常期待。

鋼彈40週年聯名UT。（圖／品牌提供）

GUNPLA 40週年聯名UT共八款來自各個受歡迎的鋼彈模型主題，宣傳影片已於UNIQLO官方粉絲專頁搶先發佈，影片中介紹了鋼彈模型UT及鋼彈模型製造的場景，包括RX-78-2初代鋼彈（RX-78-2 Gundam）、Nu鋼彈（Nu Gundam）、Z鋼彈（Zeta Gundam）、獨角獸鋼彈（RX-0 Unicorn Gundam）和攻擊自由鋼彈（Strike Freedom Gundam）等，每一款都是珍貴且令人印象深刻的角色模型。本次系列包含UT獨家設計圖騰，如刻有地球聯邦宇宙軍標誌的機動戰士印花圖案、初代鋼彈的組裝模型設計完美呼應本次贈送的模型禮，以及《機動戰士鋼彈 UC》的 RX-0 獨角獸鋼彈的經典畫面等，此次設計囊括的場景與巧思必定讓喜愛鋼彈的粉絲興奮且充滿期待。

購買UNIQLO GUNPLA 40th UT系列任兩件，隨機贈送原創設計 GUNDAM模型乙個。（圖／品牌提供）

自4月17日（五）上市起，凡至全台UNIQLO實體店舖或網路商店，購買兩件最新GUNPLA 鋼彈模型40週年紀念UT，將隨機獲得任一款RX-78-2U鋼彈或MS-06SU 薩克模型，模型的主體為UNIQLO特別設計，讓視覺效果更加驚艷。本次模型贈禮從組裝說明手冊到包裝皆為原創設計，限量贈送，送完為止。

這次UNIQLO以EVANGELION新世紀福音戰士經典特色及最新電影場景打造全新男裝UT系列，且囊括了許多令新世紀福音戰士迷雀躍且感動的設計，例如電影劇情中在堡壘出擊時與操作員的對話場景，其中一款UT的口袋處顯示著「4:58:50」，意味著切斷電源後EVANGELION餘剩的戰鬥時間。此外還有部分單品以電影中的特殊草圖為設計，讓等待八年之久的死忠粉絲能再《新世紀福音戰士：3.0 + 1.0》劇場版最終回上映前，能提前入手，填補漫長的等待期。