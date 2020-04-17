2018年至今，美容教主牛爾老師發起「我愛我的全能媽媽」慈善活動，短短兩年間，共超過140位名人響應，與廣大消費者自發性PO文分享，迄今累計募款180萬善款，捐贈予「現代婦女基金會」，專款專用受暴婦幼扶助計畫，提供協助庇護、聲請保護令、急難救助、法律諮詢、受暴或目睹暴力的兒童心靈輔導等項目，全力協助被暴力威脅的婦女與兒童，重拾安穩生活的權利。

2020的今年，新冠肺炎掀起全球風暴，嚴重衝擊世界的運作，社會大眾多注目於疫情議題，但牛爾老師從未忘記與受暴婦女的約定，持續攜手與現代婦女基金會的合作，全力推廣「我愛我的全能媽媽」公益活動，邀請社會大眾於即日起至5/19共同參與響應，一同協助受暴家庭走出恐懼，迎向陽光灑落的未來。

參與「我愛我的全能媽媽」活動，就有機會抽「京城之霜全能乳愛家防疫禮盒」，內容物實用又豐富！（圖／邱映慈攝影）

深獲消費者喜愛的京城之霜60植萃十全頂級全能乳，是牛爾老師在思念母親的心情中所研發的全效保養品。蘊含5%積雪草萃取、10大煥顏胜肽與乳木果油等高修護保濕成份，口碑回購不斷，更締下雙11大促期間每24秒售出一瓶的佳績！2020年度「我愛我的全能媽媽」活動，消費者凡購買一瓶「京城之霜60植萃十全頂級全能乳」，牛爾就會幫您捐出30元給「現代婦女基金會」，專款專用於「受暴婦幼扶助計畫」。同時，牛爾老師也將在社群上發起相關活動，粉絲只要在「牛爾」官方粉絲團，參與「我愛我的全能媽媽」活動，並留言分享「媽媽最常說的一句話？」就有機會抽「京城之霜全能乳愛家防疫禮盒」，體驗輕潤無負擔的抗老保養，並請同步打上「#我愛我的全能媽媽 #心貼心讓愛回家 #老牛邀你做公益」共同為公益發聲，分享愛與善意，為現今不安定的世界注入一股暖心的力量，送給這群努力重拾新生活的婦女與兒童一份最溫暖的母親節禮物。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來參加牛爾老師發起的「我愛我的全能媽媽」活動！

※獎品內容 ｜ 京城之霜小禮物*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/30

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。