今日（17）中央流行疫情指揮中心再傳好消息，表示國內肺炎疫情依舊保持「0」確診案例，振奮人心。日前國際媒體報導肯定台灣在對抗疫情的超前佈署與確實執行，讓全球看見台灣。六角國際旗下手搖飲品牌日出茶太Chatime也一同慶賀，同步推出「零確診 我請客」活動，為台灣抗疫加油。即日起到4月30日，只要指揮中心宣布「零確診」，當日下午兩點到六點，日出茶太明星商品「太極厚茶拿鐵」同品項第二杯「0元」，感念辛勞防疫工作人員，讓大家一起為台灣防疫加油。

日出茶太全體同仁一起與全民抗疫。(圖/品牌提供)

在昨(16)日有部份品牌已經先推出0元活動，連鎖咖啡品牌85℃，決定送出1000杯免費「一顆檸檬紅茶」給，只要在4月19日晚上12點前，到85℃臉書專頁活動留言版，tage一位姓林的朋友，並打上「今日零確診！一天一顆檸檬，補充維他命C」，就有機會抽中一顆檸檬紅茶乙杯，85℃將送出1000杯，每人限抽乙杯，4月23日將於85℃臉書粉絲專頁公佈中獎名單。

全家便利商店宣佈，即起至4月16日晚間23：59分止，推出APP商品預售「二度零確診 指定咖啡第二杯0元」活動，活動期間使用全家APP商品預售，即可享大杯經典熱拿鐵、大杯經典熱美式同商品第2件0元優惠，每位會員限購1組。

手搖杯迷客夏官方表示，「賀！台灣再次零確診，凡名字與加零同音，就免費招待喝一杯，或是身分證字號最後一碼為零，出示身分證明至迷客夏全台門市消費，全飲品享9折優待」。限時4小時優惠，從今晚18：00至22：00結束，若明（17日）確診人數維持零，9折活動將會沿用。