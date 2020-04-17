受美中貿易爭議、武漢肺炎疫情影響，台商回流加大力道布局台灣工業地產。根據瑞普萊坊市場研究暨顧問部統計，今年以來，全台工業土地交易面積為12.88萬坪，佔全體土地交易23.49萬坪的55%，不但獨占鰲頭，還較去年的30%，大幅成長；瑞普萊坊預期，在疫情解除之後，工業地產還會放量成交。

根據瑞普萊坊市場研究暨顧問部統計，今年以來全台工業土地交易面積為12.88萬坪，佔全體土地交易23.49萬坪的55%，不但獨占鰲頭，還較去年的30%，大幅成長。另外，今年件數占37%，也領先住宅區35%、商業區22%，更較去年23%急遽增加。

如果從廠房交易來看，更是全面完勝，光是廠房今年以來交易總金額為87.5億元，佔全部商用不動產的73%，加計廠辦，則佔比更高達87%，甚至連唯一的一筆辦公室交易都是由IC設計的瑞昱半導體購入。

從工業地產的交易來看，瑞普萊坊總經理劉美華分析，無論從土地到廠房、廠辦，各類工業地產投資已成為席捲不動產市場最強的主力。因此劉美華預期勝華科技5.4萬坪土地、6.1萬坪建物、超過兩萬項生產設備的總資產，位處現在市場最熱的桃園、台中各廠都能不負眾望，順利完成全壘打的任務。

劉美華強調，政府推動的投資台灣三大方案，去年申請金額頻傳捷報，今年更有開花結果之勢。預計在急單、轉單效應之後，中長期的短鍊、分散的布局策略，以及研發、5G網通的產業發展趨勢，會讓製造業回台的議題持續升溫，工業地產在疫情解除之後還會放量成交。