韓妞近期底妝吹起一陣「千金系高級臉」旋風，無瑕、霧光的持久底妝成為近期大勢，快來看看今年夏天該怎麼打造出韓妞千金系高級感底妝吧！

PONY EFFECT今年初推出的新品極水透光氣墊粉餅，網友好評不斷，迅速成為品牌熱門底妝商品！除此之外，上市至今持續熱銷的持久無瑕氣墊粉餅，不僅是網友口碑、編輯、部落客一致推薦的真愛氣墊，更是品牌全球銷售NO.1明星產品，產品特點主打「超遮瑕、超持久、絕美微霧光，出油後是奶油肌」，好用到甚至有消費者回購20次以上！即將進入炎炎夏日，針對棘手的底妝狀況，包含妝容土石流、粉體太厚太悶、浮粉斑駁等問題，PONY EFFECT今夏全面升級零負評口碑爆棚的金盒氣墊，推出2.0神級版本！

升級版PONY EFFECT絕對持久無瑕氣墊粉餅暱稱為「金磚氣墊」。（圖／品牌提供）

全新絕對持久無瑕氣墊粉餅，外貌與實力兼具，換上美得讓人心跳漏拍、視線離不開的時髦緞金色鏡面包裝與質感燙金LOGO，還添加金盞花、月見草等萃取物使粉體更加親膚保濕，同時調節皮脂代謝，讓肌膚達成油水平衡狀況，搭配獨家控油粉體，混合薄霧輕液態質地，拍上臉瞬間清爽不黏膩，輕盈質地特別符合亞洲肌膚與氣候，是最適合台灣氣候的氣墊單品！

PONY EFFECT絕對持久無瑕氣墊粉餅遮瑕度極高，可看出MODEL臉上斑點可完美遮住。（圖／品牌提供）

獨家保濕凝脂轉換科技，使每個粉體粒子都充滿保濕因子，供應臉蛋全天透亮的能量，底妝超貼膚零暗沉；持久無瑕粉體科技同步進化，一拍擁有金奢霧光、金牌遮瑕力、金牌持妝力，美成韓劇千金女主角，霧出24H韓妞高級質感臉！

▍活動

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※抽獎活動參加方式：

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※獎品內容 ｜ PONY EFFECT絕對持久無瑕氣墊粉餅*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/30

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。