曾為台北故宮博物院、台北歷史博物館、上海博物館設計作品的國寶級玉雕藝術大師李森林，今（17日）起至5月10日於遠東SOGO忠孝館11樓中庭進行「玉色天香」玉雕藝術展，共展出59件玉雕生涯20多年來的經典作品，以「佛像藝術」與「故宮文創」兩大主題的系列為主，總值逾2700萬元，直逼3000萬元，其中，價值1200萬元的佛像藝術系列-騎龍觀音價值最高。

SOGO忠孝館「玉色天香」玉雕藝術展，佛像藝術系列-騎龍觀音，是展品價值最高。1200萬元。（SOGO提供）

李森林號「六木子」，是中國古玩研究學會創始人。60歲那年，夜夢觀音，從古文物鑑賞家轉而進行玉雕佛像，20多年來融合傳統與現代藝術的玉雕技法，堅持「玉琢為器，匠心巧運」的心態與理念，被稱為玉雕界傳奇性人物。

SOGO忠孝館「玉色天香」玉雕藝術展，故宮文創作品–翠玉白菜，22萬元。（SOGO提供）

歷年來曾於美國、上海、無錫、廣州、台灣、香港等地舉辦多次玉雕藝術展獲得迴響；這次「玉色天香」展覽，透過故事性十足、雕工精美且韻味十足的作品，闡述李森林大師傳奇般的玉雕歷程。李森林相信即使年過杖期之年（80歲）仍堅持創作是正確的決定，希望透過這次展覽可以為快步調的現代人找到心靈的慰藉，透過內心品鑑藝術的同時，感受到不一樣的自我，和他一樣無懼挑戰走出自己的路。