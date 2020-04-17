Le Creuset限量櫻之雪鑄鐵鍋。（Le Creuset提供）

LOTUS樂德鍋亮彩平底不沾鍋24cm 定價2

980元。（旺代企業提供）

防疫期間居家烹飪人口變多，許多企業也推動家居工作，帶動另一波烹飪潮，3月至今，鍋具及廚房配件銷售業績較去年成長2成，時尚名媛李晶晶也特別分享她的拿手料理。

李晶晶表示，自己平常最喜歡煮義大利麵給女兒吃，所以最愛鍋款就是可以煮醬料，也可以煮義大利麵的鑄鐵單柄調理鍋，而最近最想入手的是「Le Creuset櫻之雪萬用窈窕鑄鐵鍋」，除了義大利麵，她也常常做鮭魚茶泡飯、滷味、滷肉給女兒吃，但最拿手的還是義大利燉飯跟義大利麵，她會以女兒的喜好跟營養考量去調整食材。

Le Creuset業者表示，疫情期間，鍋類銷售大幅成長，鑄鐵圓鍋20公分、22公分最受消費者青睞，因為這個尺寸的鍋具適合小家庭，加上鑄鐵圓鍋適合煎煮炒炸，各類料理皆適合，是新手入門必備款。

代理許多鍋具品牌的旺代企業觀察，訴求簡易快速料理的鍋款，24公分至28公分平底鍋、湯鍋、多功能深煎鍋最受消費者青睞，另外比利時BergHOFF粉甜心18公分單把鍋，料理運用可做鍋煮奶茶、單人烹飪料理也是熱門商品。