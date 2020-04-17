健保卡有0 全聯熱美式半價、ZERO可樂第2件0元 19:022020/04/17 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天再度零確診，這4天來有3天零確診的消息令人振奮，全聯今（17日）稍早宣布為了感謝辛苦的第一線醫護人員、救護人員，以及台灣人民共同努力防疫成果，健保卡有號碼「0」的消費者，18日和19日可享「OFF COFFEE」熱美式原價25元、半價優惠12元；單瓶23元的「可口可樂ZERO（600ml）」免扣福利點享第2件0元，等同買1送1，每人限量購買1箱（24瓶）。 #健保卡 #全聯 #ZERO #零確診 #美式 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩販賣機爆同健保卡1日2購 北市府：網路預購不衝突 21:302020/04/13 生活 振奮！闊別25天 國內今日零確診 14:272020/04/14 生活 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 零確診後生意也歸零 江浙餐廳今最後一夜 10:542020/04/15 生活 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 11:192020/04/15 生活 設定一次 一支手機輕鬆幫全家人網購口罩 14:412020/04/15 科技 全聯超便宜漢堡曝光！網驚：跟早餐店一樣 16:392020/04/15 生活 昨天零確診 陳建仁：看到疫情管控的一線曙光 17:192020/04/15 政治 零確診激勵觀光 股匯齊揚 04:102020/04/16 財經焦點 今再零確診 尚有2例本土無感染源高度關注 14:262020/04/16 生活 時尚熱門新聞 子瑜超胸版馬甲誘惑！躺床倒出兩顆球 - 星光 - 時尚 173cm網拍女老闆不愛穿褲！超激短裙露「私處黑影」引暴動 - 星光 - 時尚 19禁劇「最正小三」韓素希下半身沒穿！腿根黑影若隱若現 - 時尚 舒淇歡慶44歲生日 抬頭「白髮蒼蒼」 - 星光 - 時尚 賽琳娜緊身高衩上衣超惹火！仔細一看「露點了」 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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