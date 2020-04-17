今天再度零確診，這4天來有3天零確診的消息令人振奮，全聯今（17日）稍早宣布為了感謝辛苦的第一線醫護人員、救護人員，以及台灣人民共同努力防疫成果，健保卡有號碼「0」的消費者，18日和19日可享「OFF COFFEE」熱美式原價25元、半價優惠12元；單瓶23元的「可口可樂ZERO（600ml）」免扣福利點享第2件0元，等同買1送1，每人限量購買1箱（24瓶）。