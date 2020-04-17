英國女星杜娃黎波（Dua Lipa）以超強唱功及完美嗓音走紅，綽號「啪姐」的她擁有濃眉大眼，以姣好外貌被大批粉絲封為「最危險甜心」，近日她登上美國版《ELLE》雜誌的5月刊封面，帶著新專輯《流行先鋒》（Future Nostalgia）驚艷回歸，輪番上陣宣傳，她大膽穿半透明薄紗裙就上陣，造型超養眼。

杜娃黎波向來以浮誇穿搭出名，就連這次也不例外！她先是以 Gucci 透視拼接裙登場，從胸部開始搭配黑色皮革、紅色、淺綠色薄紗，讓內搭的粉紅小褲大方曝光，更拿出 Moschino 的彩繪吉他遮重點，三點不露全裸上鏡頭，尺度堪稱超狂野，展現天生衣架子的實力。

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除了歌手身分之外，今年24歲的杜娃黎波更有著模特兒等級的身材，是個身高173cm的長腿姐姐，私下也毫不吝於秀出天生的好身材，常常以大尺度的英式性感穿搭示人，早在出道前就曾擔任模特兒，時尚品味備受肯定，也被許多品牌受邀走秀過，未來發展備受看好。

英國女星杜娃黎波（Dua Lipa）穿薄紗火辣登上雜誌封面。（圖／dualipa）

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