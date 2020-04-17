卡地亞（Cartier）頂級珠寶展即起璀璨登台，展出近400件、要價逾50億的頂級珠寶與腕表，其中包含9套全新發表的Magnitude頂級珠寶套組，融入全新的珠寶設計概念，甩開世俗對珠寶的成見和窠臼，重新回歸珠寶美學，藉此向昔日路易卡地亞（Louis Cartier）勇於跨越東西文化界線的大膽創舉致敬。

卡地亞《Magnitude》頂級珠寶展登台，展出要價逾50億的珠寶作品。（盧禕祺攝）

全新發表Magnitude系列珠寶的最大特色，就是打破珍稀寶石和半寶石的界線，如雙色帝王托帕石與藍寶石相互彰顯、珊瑚圓珠與綠松石彼此襯托、祖母綠與天然水晶完美搭配、鈦晶與鑽石光芒輝映等，以豐富繽紛的色彩勾勒摩登現代的美學品味，並透過大膽選料和創意，展現大開大放的新格局。

卡地亞以火山MAUNA為名的雙色帝王托帕石手鐲，主石是6.39克拉雙色帝王托帕石，鑲嵌藍寶石，髮晶，1460萬元。（Cartier提供）

卡地亞以火山MAUNA為名的雙色帝王托帕石戒指，主石是8.08克拉雙色帝王托帕石，鑲嵌藍寶石，髮晶，1250萬元。（Cartier提供）

其中FARANDA珊瑚珠寶套組，即是以橘色珊瑚為主石，在淡藍色綠松石的襯托之下，更添神韻。以MAUNA火山為名的珠寶套組，則是以一顆漸層雙色的帝王托帕石原石，切成三顆梯型主石分別打造成項鍊、手鍊和戒指，帝王托帕石主石在彩色藍寶石、髮晶的烘托之下，更能完美呈現粉紅到橘色的漸層色澤。

卡地亞TUTTI FRUTTI系列NARBADA戒指，主石是29.21克拉的瓜形切割緬甸藍寶石圓珠，約1250萬元。（Cartier提供）

卡地亞TUTTI FRUTTI系列NARBADA手鍊，主石是23.40克拉方形雕花阿富汗祖母綠，13.75克拉的瓜形切割緬甸藍寶石圓珠，2670萬元。（Cartier提供）

深受台灣VIP喜愛的TUTTI FRUTTI經典珠寶也有新作，一款TUTTI FRUTTI系列NARBADA套組，特別選用明亮通透的祖母綠、藍寶石和紅寶石，感覺更加輕盈明亮，十分摩登現代。另一套Eclosion系列珠寶則是跳脫傳統TUTTI FRUTTI紅、藍、綠的珠寶配色，改以橘、黃、淺墨綠的配色呈現，別有一番風情。

卡地亞Eclosion雕刻寶石手鍊，鑲嵌碧璽、橄欖石、縞瑪瑙等，2850萬元。（Cartier提供）

卡地亞Eclosion雕刻寶石項鍊，以石榴石、各色碧璽、橄欖石組成，與經典TUTTI FRUTTI珠寶各異其趣，4990萬元。（Cartier提供）

卡地亞頂級珠寶系列粉鑽耳環，兩顆濃彩粉紅色梨形鑽石共重4.48克拉，是最貴的一件作品，1億8900萬元。（Cartier提供）

卡地亞《MAGNITUDE》頂級珠寶暨腕表展一覽表

台北101購物中心3F 即起至4月22日

微風廣場1F 4月23日至5月10日

高雄漢神百貨1F 4月24日至5月10日

台北101購物中心3F 5月12日至5月17日