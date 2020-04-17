對台灣實力雄厚的珠寶VIP藏家來說，動輒上億的大顆珠寶早已不稀奇，唯有臻至藝術境界的珠寶作品，才能打動芳心，其中又以梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的藝術胸針最具代表性，往往作品還沒到台灣，光看設計圖就搶先下訂，可見受歡迎的程度。梵克雅寶「自然藝境」主題珠寶展即起登場，除了春天繁花盛開的花朵風珠寶，全新登場的袋鼠、蝴蝶和花朵胸針，更是VIP鎖定採購的焦點。

梵克雅寶Kangourous袋鼠胸針，鑲嵌黃藍寶石、錳鋁榴石、尖晶石等。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶野鴨Canards胸針，鑲嵌粉紅色藍寶石、紅寶石、紫水晶、珍珠等。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶藝術胸針以做工精湛、設計精美和藝術品味著稱，作品已臻至美術館典藏的等級，不僅可平日佩戴，也兼具增值、典藏傳家的價值，加上限量稀有，因此深受全球VIP的喜愛。今年新冠肺炎疫情重創全球，唯獨台灣市場不受影響，梵克雅寶特地精選以大自然為主題的藝術珠寶作品來台展出，其中又以胸針作品最受矚目，好讓台灣VIP專屬獨享、優先鑑賞。

梵克雅寶Pensees罌粟花胸針，鑲嵌藍寶石、黑色尖晶石、珍珠等。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Paquerette花朵腕表，花朵小巧精緻。（Van Cleef & Arpels提供）

迎接繁花盛開的春季，花朵胸針自是不可缺少的珠寶配件，其 中一款主視覺的Pensees胸針，以藍寶石、黑色尖晶石、珍珠和鑽石等珠寶勾勒藍色罌粟花，鮮活律動的姿態彷彿在風中搖曳一般，充滿美感，另一款松果胸針（Pomme de pin），則以緞帶裝飾的松果為靈感，以品牌最引以為傲的Navette Mystery Set隱密式鑲嵌手法密鑲祖母綠、鑽石，別具巧思。

梵克雅寶Pomme de pin松果胸針。（Van Cleef & Arpels提供）

充滿盎然生機的可愛動物，也是梵克雅寶最擅長詮釋的珠寶主題，本季新登場的可愛袋鼠、鴨子和蝴蝶胸針，更是讓人愛不釋手，生生不息的大自然，萬物千花的多采多姿，化身為小巧精緻的胸針，讓珠寶有了生命、也添了趣味。

梵克雅寶蝴蝶胸針，鑲藍寶石、鑽石等。（Van Cleef & Arpels提供）

除了珠寶，以花朵、蝴蝶為主題的珠寶表也讓人驚豔，其中一款Lady Arpels Papillon Automate蝴蝶腕表，榮獲內瓦鐘表大賞（GPHG）榮獲最佳複雜女表的殊榮，表盤以琺瑯彩繪和鑲嵌各色藍寶石的手法勾勒蝴蝶在花間飛舞的唯美畫面。

梵克雅寶Lady Arpels Papillon Automate腕表，曾拿下瓦鐘表大賞最佳複雜女表的殊榮。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶以花朵為主題的Folie des Pres紅寶石手鍊。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶「自然藝境」珠寶展

台中大遠百1F 4月20日至4月23日 台北101 3F 4月27日至5月1日