台灣連續2天「零確診」，微風也來歡慶，即日起至22日微風APP會員，在微風自營餐飲上海小館（微風南山店、微風松高店）單點牛肉麵，免費0元升等套餐；魂麵（微風南山店、微風松高店）消費拉麵+0元加贈揚出豆腐或南瓜可樂餅；Breeze Super青森蘋果限量100組第2件0元。

Breeze Super慶祝疫情零確診，青森蘋果第2件0元。（微風提供）

除了享受優惠折扣，微風各館持續宣導1.5M社交距離，且進行館內消毒、測量體溫，配合政府防疫政策，提供消費者安心、安全的用餐環境，目前到美食街也有用餐1.5M最佳防疫社交距離溫馨提示。

Breeze Super消費滿額免費宅配。（微風提供）

此外，根據微風觀察，防疫期間為減少接觸，許多消費者結帳時會優先選擇使用行動支付，微風錢包「Breeze Pay」使用率在疫情期間大幅增加8成，會員只要「綁卡、掃碼」即可完成交易，免拿錢包、免至贈獎處排隊兌換贈品，優惠點數與酬賓券自動入帳。

美食街座位區貼上最佳防疫社交距離標示。（微風提供）

今年行動支付持續優化，原定第3季上線的新升級服務計畫「微風e-Pay」，在疫情影響下，由集團策略長廖曉喬及微風數位團隊研商、測試，優化付款流程，以最短時間壓縮在2周內上線，會員無需出門，只要拿出手機，點閱新貨上架訊息、EDM後，告知專櫃銷售人員想要購入的品項，選擇以「微風e- Pay」付款，完成流程後，商品就能送達指定收付地址；Breeze Super消費滿額也提供免費宅配服務，近期搭配母親節推出限量套餐，將由專人親自外送到府，讓顧客直接感受到頂級超市的防疫升級服務。