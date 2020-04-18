有的人在愛的時候用盡全力去愛、去守護，在分開以後卻會走得乾脆、毫不留戀，那麼都有哪些星座呢？

▍第三名：白羊座

白羊座的愛就像他本人那樣大膽、直率、熱烈，相愛的時候白羊恨不得傾儘自己的所有對你好，讓你開心，不在乎別人的看法，不害怕任何阻撓，他的眼中恨不得只有你。然而白羊一旦決定跟你分手，就說明他已經想清楚不想繼續再糾纏下去了，他的心也因此變硬了，你的眼淚、你的挽留，他也統統聽不下去了。給你最熱烈的愛，也給你最決絕的背影。

▍第二名：天蠍座

天蠍愛你就會全心全意對你，把你放在心底，捧在手上，生怕你受一點兒委屈，生怕你看不到他的心。天蠍不會甜言蜜語哄你，卻絲毫不吝嗇用行動來守護你。不管你在外經歷過什麼，在他心裡你都是最值得的那一個。只是被捧得越高，在摔下來的時候就越痛，天蠍給你的愛越熱烈，分手的時候就越乾脆，越讓你心痛。他曾經愛得義無反顧，無怨無悔，只是在被傷透的時候，他的心也迅速冷掉，直至硬如磐石。其實不要怪天蠍太狠，哪一個不曾受傷的天蠍不是只會傻乎乎愛著。

▍第一名：金牛座

金牛愛你的時候，會心甘情願為你付出，不在乎回報。他不太會表達，也說不出什麼逗你開心，但是心裡卻裝滿了你。金牛崇尚細水長流的愛情，隨著相處的時間越長，他就越愛你，只是愛得比較內斂，愛得比較深沉。金牛愛一個人的時候很執著，執著到眼中只有你的好；金牛分手時候更執著，執著到誰勸都沒用，必須要分開。可能是曾經愛得太用力，分手的時候就越疲憊，不想再繼續了，就這樣吧。

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