女星安妮（Annie）從俄羅斯來台發展，天生像洋娃娃的臉孔和火辣身材很快引起外界注意。去年到紐約接觸鋼管舞的她，回台後沒有鬆懈，近日在網路曬出多張練舞照，身上只穿著單薄內衣褲劈腿，性感的一面讓網友看得臉紅心跳。

照片中，安妮穿著黑色內衣褲和高跟鞋，秀出高難度的鋼管舞動作，其中一張她甚至劈開雙腿，大膽露出渾圓美尻和神祕三角地帶，回眸一望的眼神又極具氣勢，網友看了都被電昏，頻頻誇讚：「好辣的大長腿」、「你好美也好性感」、「超級無敵」。

安妮辣跳鋼管舞，超辣體態幾乎被看光。（圖／IG@anechka_annie）
安妮辣跳鋼管舞，超辣體態幾乎被看光。（圖／[email protected]_annie）

安妮辣跳鋼管舞，超辣體態幾乎被看光。（圖／IG@anechka_annie）
安妮辣跳鋼管舞，超辣體態幾乎被看光。（圖／[email protected]_annie）

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