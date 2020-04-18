航空界正妹總是大眾關注的嬌點，長榮空服員 Chen Miyuki 綽號皮皮寶，擁有一雙水汪汪大眼，配上甜死人的笑容，過去曾擔任美容雜誌的時尚特派員，以清純甜美的氣質圈粉無數，私下的她熱愛在IG上分享工作花絮及私生活，近期，全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續增溫，為了避免成為防疫破口，不少航空公司都開始停飛，作風多變的她連續PO出多張旅遊美照解悶。

Miyuki 染著一頭氣質的褐色長直髮，不僅長得十分精緻，更擁有姣好身材，只見她陸續發出去泰國、日本、大陸、韓國等地的照片，其中現身北京天壇的時候，她穿上一套超修身的白色旗袍，在裙襬處有著大膽開高衩的設計，更讓她前凸後翹的身材被看光，體態完美到無可挑剔。

在 Instagram 查看這則貼文 ❤️Miyuki❤️（@miyuki031333）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 12 日 下午 5:27 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 ❤️Miyuki❤️（@miyuki031333）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 3 日 下午 9:53 張貼

身為第一線服務客人的空服員，無疑是被感染的高危險群，對此 Miyuki 也發揮影響力，呼籲粉絲們「非必要不要出國」的概念，她表示：「我們每個人都有做好防疫的責任，那是作為一個人基本的公德心。那些美麗的景點不會跑，國家不會倒，不急著一時之快出國旅遊。」

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在 Instagram 查看這則貼文 ❤️Miyuki❤️（@miyuki031333）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 13 日 下午 9:02 張貼