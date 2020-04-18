曾擔任SBS運動新聞主播的30歲女星黃寶美(황보미)，因長相甜美在網路上擁有超高人氣，她也因此出道轉戰演藝圈成為節目主持人兼演員。近日，她在IG上曬出泳裝辣照及好身材，讓網友們一飽眼福。
黃寶美自從轉往演藝圈發展後便從原本甜心女主播的形象轉趨性感，不僅公開性感熱舞影片，還多次在IG上分享性感的穿搭辣照，讓網友們直呼受不了。
日前，她再次更新近況，PO出在黃昏下戲水的畫面，只見她穿著紅色低胸泳裝側身露出飽滿半球吸引3000人按讚並留言「這下我晚上睡不著了」、「美人太性感了」。
曾擔任SBS運動新聞主播的30歲女星黃寶美(황보미)，因長相甜美在網路上擁有超高人氣，她也因此出道轉戰演藝圈成為節目主持人兼演員。近日，她在IG上曬出泳裝辣照及好身材，讓網友們一飽眼福。
黃寶美自從轉往演藝圈發展後便從原本甜心女主播的形象轉趨性感，不僅公開性感熱舞影片，還多次在IG上分享性感的穿搭辣照，讓網友們直呼受不了。
日前，她再次更新近況，PO出在黃昏下戲水的畫面，只見她穿著紅色低胸泳裝側身露出飽滿半球吸引3000人按讚並留言「這下我晚上睡不著了」、「美人太性感了」。
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