香港女星陳偉琪（Vicky Chan）因出演喜劇《愛·回家之開心速遞》打開知名度，外型健美的她私底下也是熱愛打籃球的運動正妹，有著36E波神封號，而身材姣好的她也從不吝嗇曬辣照，時不時就會在IG上放送福利美照讓粉絲們一起欣賞。

陳偉琪曾穿上一套半透明運動bra爬山，除了激似薄紗的設計，胸前掛更上2條黑線，剛好在胸前的位置，超心機的設計讓人看了臉紅心跳。

香港女星陳偉琪（Vicky Chan）有著36E波神封號。（圖／IG@vthechan）
香港女星陳偉琪（Vicky Chan）有著36E波神封號。（圖／[email protected]

香港女星陳偉琪（Vicky Chan）有著36E波神封號。（圖／IG@vthechan）
香港女星陳偉琪（Vicky Chan）有著36E波神封號。（圖／[email protected]

近日，陳偉琪穿上火辣的低胸點點洋裝同框一位熟男，發文表示要祝福「這輩子我最愛的男人生日快樂」，光是這身打扮就讓粉絲們全暴動，貼身剪裁讓她的S曲線、美腿全被看光，更連36E的豐滿巨胸都呼之欲出，惹火妝扮簡直比壽星還搶鏡，仔細一下原來主角是陳爸爸！

除了曝光親密合照，陳偉琪也感性發文寫下：「越大越明白爸爸的沉默，爸爸的愛不是開口閉口說愛妳，是用行動證明，願意一輩子養你，照顧你，用自己能力給你最好的承諾。試問有多少人做得到？」想必除了陳爸爸本人，這段真情告白也感動了大票粉絲。

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