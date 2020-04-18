說到男人挑選另一半的夢想職業，護理師絕對榜上有名！網路上有名護理師叫依依，擁有鄰家女孩臉蛋以及32F魔鬼身材，在IG上已累積7.5萬位粉絲支持，近期台灣再度守住新冠肺炎（COVID-19）疫情，已連續兩天「0確診」，依依特別大方分享豐滿的美胸辣照。

形象超親和的依依經常在IG上分享生活，近日她PO出低胸寫真並寫下「依依語錄」，表示：「我們常常羨慕別人的美，卻常常忘記自己獨特的美。」只見她身穿黑色的背心配上熱褲，外套故意不穿好，雙手輕托住上圍，以超深V的領口設計展現雪乳，眼前超狂事業線更讓網友們看了全戀愛，直呼：「要送去醫院給妳照顧了」、「內在美總比外在的美重要」、「又讓人血脈噴張無法上班了」等。

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由於依依是專業護理師，因此她講話特別溫柔，過去她曾現身綜藝節目，被不少人大讚「聽她講話很舒服」，興趣廣泛的她私下也是遊戲平台主播，想跟依依一起玩遊戲的話也不是夢呢！

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