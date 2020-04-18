新冠肺炎期間許多產業面臨減薪或無薪假等困境，加上五一勞動節、母親節將至，5月進入報稅季，家樂福明（19日）起2天在全台賣場推出「台灣加油 WE CAN HELP」的購物優惠方案，家樂福卡友消費時不限金額送1600元滿額振興券，其中1500元可以在家樂福店內使用，100元則可以折抵美食/商店街消費。

22日起在店內每消費1000元，就可以憑券折抵100元，消費1萬元可以憑券折抵1000元，讓消費者無論要購買民生必需品或準備母親節禮物都可享9折起優惠。

家樂福公關經理林夢紹表示，本次振興券在店內不限金額消費贈送，首次加入家樂福店內美食/商店街也可消費滿額折抵使用，2天預估送出超過50萬份折價券，總金額超過8億元。

家樂福8億振興券，會員明後2天買就送。（家樂福提供）

這次振興券發送無消費門檻，憑會員卡消費任何金額，也就是單筆消費1元以上就能拿到1600元滿額消費券。另，考量部分顧客折抵方便，折價券面額也降低，美食/商店街是50元折價券2張，可於4月21日至5月10日期間使用；家樂福店內使用的1500振興滿額券面額則是100元、200元、300元、400元、500元各1張，可於4月21日起至5月5日期間使用。