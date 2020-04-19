今年初丟出震撼彈宣布「脫英」的哈利王子夫婦，在4月份正式回歸平民生活，讓原本安排好的皇室行程全被打亂，也逼得將來出國參訪成員得重新洗牌。近日，便有消息傳出威廉王子與凱特王妃有意派出最有人氣的「他」。

雖哈利夫婦已正式脫離皇室身份，但有關他們的負面新聞卻不曾中斷，不只傳出哈利跟梅根感情已出現裂痕正準備打離婚官司，還傳出梅根為了生計積極在美國好萊塢復出並以兒子亞契之名成立非營利組織「Archewell」，一切種種都引起網友熱烈討論。

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為了挽回良好的皇室形象，威廉王子與凱特王妃計畫將帶著喬治小王子以遊戲的方式循序漸進的出席更多公開活動，讓他早日熟悉皇室工作有利於將來繼承王位時所承擔的事項，另一方面則是他十分討人喜愛，只要一出場便能成為焦點，讓大家不再把重心放在哈利夫婦身上。消息一出立即受到廣大粉絲讚賞，表示「好想趕快看到他」。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 25 日 上午 6:04 張貼