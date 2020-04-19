奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周處女座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺。另外獅子座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，射手座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:暗紫色

幸運數字:01

整體運勢★★★

解析:大環境的不穩定，讓牡羊座的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周！

▍金牛座

開運顏色玫瑰紅

幸運數字:52

整體運勢★★★★

解析:下周金牛座朋友則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩，而這樣的狀況也終於能讓一直以來忙碌的你，下周終於有時間好好思考未來了，所以奧斯提醒你好好享受下周的安穩時間吧！

▍雙子座

開運顏色:銀色

幸運數字:65

整體運勢★★★★

解析:雙子座的朋友，下周對於事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多，面對許多事情都安心不少，下周將會是倍感踏實穩定的一周，好好把握囉！

▍巨蟹座

開運顏色:孔雀石綠

幸運數字:79

整體運勢★★★★

解析:下周巨蟹的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，而如果一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，下周也將是讓你倍感舒適的一周，所以好好把握下周難得的平靜吧！

▍獅子座

開運顏色:灰色

幸運數字:34

整體運勢★★

解析:下周獅子朋友，情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得有那麼點的不滿足，而這樣的不滿足感也間接影響了你的生活，讓你在和周遭人事物相處時都多了點抱怨，奧斯提醒下周要修正一下自我的心態與看事情的角度，避免讓不滿足與抱怨的想法影響到自己太多喔！

▍處女座

開運顏色:橘色

幸運數字:66

整體運勢★★★★

解析:下周處女朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了。另外下周對於朋友之間的感情突然重視了起來，找時間多和好友聊聊，可讓下周的心情更加愉悅！

▍天秤座

開運顏色:黃色

幸運數字:50

整體運勢★★★

解析:下周天秤朋友，對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來，奧斯建議你下周適時的接受周遭朋友的意見，或許能改善這樣的狀況喔！

▍天蠍座

開運顏色:白色

幸運數字:98

整體運勢★★

解析:下周天蠍朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力再下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心，甚至有揮霍過度的狀況存在。奧斯提醒，下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒的煩躁而影響日後的狀況喔！

▍射手座

開運顏色:蘋果綠

幸運數字:46

整體運勢★★

解析:下周射手的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦，另外因為這樣的狀況也導致的一些問題的產生，所以奧斯提醒下周要多加注意一下，適時的放鬆一下自己，或許能改善一下狀況喔！

▍魔羯座

開運顏色:亞麻綠

幸運數字:35

整體運勢★★

解析:下周摩羯朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法妥善處理事情，也因為過度的保護自己及放不開，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響的下周你的錢財方面，有守財奴的狀況！

▍水瓶座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:60

體運勢★★★

解析:下周水瓶座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作。是個良好的一週，奧斯建議要好好把握喔！

▍雙魚座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:02

整體運勢★★★★

解析:對於現況的不滿足，讓雙魚朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周變的安心許多。值得一提的是奧斯建議可多做學習的動作，下周學習運相當良好，所學的都將有機會是自己日後所缺乏的，所以多把握這樣難得學習運吧！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】