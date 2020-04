26歲香港女星余香凝(Jennifer Yu)以174cm的高挑身材、秀氣臉蛋走紅,模特兒出身的她拍過不少廣告,過去首度參演電影《骨妹》就獲提名金像獎最佳新演員,深受大票粉絲喜愛。近日,余香凝PO出穿上白色小可愛的火辣舊照,親民地與粉絲們互動。

照片中,余香凝身穿一件純白色的短版吊帶背心,貼身的版型讓她小露酥胸,炸出若隱若現的渾圓雙球及事業線,膚色看起來健康又健美,最後在頭上搭配一頂俏皮草帽,打造夏天感十足的造型,同時她的鼻子及臉頰兩側還留有些許紅通通的曬痕,讓她看起來更自然青春可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 Jennifer Yu 余香凝(@jenniferyuuu)分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 12 日 下午 10:54 張貼

余香凝在貼文中也寫下:「U are the apple in my eye(你是我最珍貴的人)」,超會用甜言蜜語寵粉,讓大家看了直呼:「眼睛好有靈氣」、「女朋友就要找你這種的」、「又甜又酷」、「果然清純脫俗」。

在 Instagram 查看這則貼文 Jennifer Yu 余香凝(@jenniferyuuu)分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 下午 9:31 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jennifer Yu 余香凝(@jenniferyuuu)分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 下午 10:03 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jennifer Yu 余香凝(@jenniferyuuu)分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 下午 10:30 張貼