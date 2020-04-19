女星琳妲（林羿禎）出道前是火鍋店工讀生，經學姐介紹參加啦啦隊LamiGirls徵選、幸運成為其中一員。2016年又加入網紅團體「反骨男孩」，目前主要活動是拍片、參加節目錄影等。她最近在網路曬出兩張性感照，並抒發心情小語，沒想到卻被歪樓了。

琳妲擁有1/4阿美族血統，臉蛋甜美可愛，深受男粉絲喜愛。日前，她在個人社群平台PO出美照，只見她綁著包頭，坐在白色的床邊，米色罩衫裡面只穿藍色小背心，深V設計露出內衣的兩條螢光線，飽滿雙球若隱若現，好身材完全擋不住。她也PO文勉勵：「生活很累，但要做自己熱愛的事，想通就不累了。」

這一席話看在同為「反骨男孩」成員培根眼裡，卻當場歪樓，他在留言處消遣琳妲：「做愛做的事」琳妲無奈地回應：「跟你整個灰掉」底下也有幾位粉絲為她叫屈，「好笑嗎」、「培根又灰了」。

培根之所以會被稱為「國二破處哥」，是因為他在某次影片中，被孫生問到：「你對謝和弦在高一破處有什麼看法？」培根回：「太早了」當孫生繼續追問那他幾歲破處，沒想到培根居然說「國二」，讓孫生和粉絲都傻眼，也讓培根從此冠上「國二破處哥」的頭銜。