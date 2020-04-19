今（19日）海軍敦睦艦隊中24人確診新冠肺炎後，隨即其在高雄的足跡也被公開，當中包括了高雄漢神巨蛋、義大世界購物廣場，今也同步發出通告，提及因應新型冠狀病毒疫情影響，漢神巨蛋將用高於政府規範的嚴格標準，今（19日）調整營業時間，以及明後（20日、21日）休館，而義大則表示，除了確診人士曾到過的購物廣場以外，義大遊樂世界也將於今明（19日、20日）進行營業時間調整，以進行全面消毒清潔工作。

高雄漢神巨蛋則表示，為了進行消毒清潔工作，今（19日）的營業時間將提早結束，閉館時間將改為8點半，而明後2天也將暫停營業，將於館中進行一連2天的消毒清潔工作，其表示館中將以比政府規範更高的嚴格標準，去執行消毒清潔工作，同時也將配合中央疫情指揮中心以及高雄市政府之防疫規定。

而義大世界購物廣場也同時發了公告，因應新型冠狀病毒疫情影響，為了加強各項防疫工作與全館清潔消毒，今（19日）的營業時間提前至晚間9時閉館，而明（20日）除了義大世界購物廣場以外，義大遊樂世界也將休園1天，將進行全面清潔消毒，並隨時配合政府相關政策規定，給予全民安心安全的環境。