由金喜愛、朴海俊、韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》收視率節節高升，上周第六集的播出甚至在首爾收視率衝破21％！劇中由韓素希飾演的小三呂多景的造型也成為討論話題，尤其他一頭微卷的髮型嫵媚又充滿女人味，絕對是提昇顏值的髮型範本！

▍1.韓系大波浪長卷髮

韓素希因為《夫妻的世界》而一炮而紅，擁有「最美小三」、「嫩版宋慧喬」稱號的他，在劇中留著一頭淺棕色長卷髮，略帶橘色調的淺棕色不但將他的膚色襯托得更加白皙透明，還帶來與正宮女主角截然不同的活力年輕感，在劇中造型有畫龍點睛的效果。

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▍2.強調眼神深邃感的眼妝

觀察呂多景的妝容，可看出他的重點放在眼妝，仔細刷出根根分明的纖長睫毛，眼窩與下眼皆刷上霧面咖色來加強雙眼深邃感，眉毛則畫出自然毛流感，打造看似不濃卻充滿電力的妝容。唇妝部分呂多景在劇中最常使用的是Siero Cosmetic唇彩#粉紅牡丹（PINY PEONY）帶點莓果色調又有櫻桃香味，隨著《夫妻的世界》的播出立刻造成韓國少女的搶購！

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▍3.女人味十足的服裝單品

觀察呂多景在劇中的服裝單品，多是能夠顯露身材的貼身剪裁，像是能夠凸顯腿部線條的貼身牛仔褲，或是充滿女人味元素的單品，像是白色海馬毛衣或白色蕾絲連身洋裝，都讓呂多景的魅力直接衝破螢幕！

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