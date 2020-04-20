馬來西亞10日宣布第二次行動管制令，限制全國人民的行動自由，許多人都乖乖待在家裡不外出，大馬正妹彩菱透過這段時間，發了不少居家私照，待在家中的她依舊亮麗性感，引起網友讚嘆。

彩菱長相甜美，笑起來有深邃梨渦，加上170cm的高挑身材，吸引30萬粉絲追蹤。平常喜歡趴趴走的她，因為政府的鎖國政策只能待在家，仍在網路分享居家生活，她表示因為哪裡都不能去，每天在家都穿著睡衣，不過她的睡衣居然是白色深V細肩帶，露出白皙肌膚和深邃事業線，飽滿雙球幾乎快罩不住，性感的模樣讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「睡衣挺好看的」、「沒穿胸罩」、「我好想去你家」等。

新冠病毒來勢洶洶，馬來西亞政府於3月16日發布首次行動管制令，禁止國內所有群聚活動、禁止人民出國，謝絕所有外國人入境，所有商店、學校、政府機關都必須關閉，除了民生的超市和重要的服務單位等不在限制中。3月25日和4月10日繼續延長行動管制期限。