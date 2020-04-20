以下這三對星座組合的情侶實在太不搭了，在一起太危險，若是交往後分手也非常慘烈！

▍1.處女女和水瓶男

處女和水瓶都是極具個性的星座，雖然初期時會被彼此吸引，但在長久的平淡生活中，兩人還是會因為一些瑣事而分道揚鑣，所以就算強行綁在一起前途也是十分堪憂！畢竟這對星座組合太不搭了，一個趨向於現實，喜歡摳生活中的各種細節；另一個更喜歡沉浸在自己的精神世界裡，喜歡跟隨自己的感情行事。因此，水瓶男這種從不按計劃行事的風格總是很難給足處女安全感，因為太飄忽不定，很難讓處女女看到未來，所以即使再愛，處女女也會毅然選擇離開！

因此處女和水瓶不會保持終生契約，除非他倆真心相愛，至死不渝。畢竟這可是由天宮圖中他們的月宮和其他相互的行星交換所決定，它的規則很少對所有6-8日宮型都適用，這要歸結於他們自然的特點。許多日宮結合會保持在一起許多年，只要他們分享相互的尊敬和相當的熱情才能保持永久。但處女和水瓶就連溝通都是很大的問題，尤其是情感上的互動，總是需要兩人很大的耐心和默契來進行維持，不然這對親密相間的戀人很容易從親家變成仇家，就算分手也會非常慘烈！

▍2.摩羯女和雙子男

在初期時，雙子男對生活瀟灑肆意的態度很容易吸引到摩羯女的目光，從而產生欽慕，一頭就扎了進去，以至於忽視了他們的缺點！但隨著激情的退卻，摩羯女就漸漸對雙子男的膚淺失去了耐心，以往讓自己開心的舉動都成了幼稚和無聊，再也無法忍受。而雙子男則對摩羯女單調，呆板的生活和性格感到了厭煩，失去了興趣之後，就慢慢走上了一直觸碰摩羯女底線的道路！

所以這對星座組合在一起可謂是非常危險，一個穩重固執的人遇上一個生性隨意的人，要么是主動遷就，要么就是一直爆發爭吵了！尤其是當雙子男不想再主動，對這種火花四濺的生活感到厭倦的時候，這種愛理不理的態度很容易惹怒性格嚴謹的摩羯女，就算那時兩人愛意還在，也會因為衝動而做出一些無法挽回的事情！

▍3.天秤男和天蠍女

天秤男和天蠍女應該是12星座中顏值最高的一個組合，雖然性格相反，但如果真的走到一起，肯定會光芒四射，羨煞旁人！不過即使在最初時，天秤男會被天蠍女神秘熱情的性格吸引，沉迷於她對你深沉的愛意和占有欲當中，但當時間長了之後，這種佔有欲對你來說就彷佛是孫悟空的緊箍咒般讓你苦不堪言。

要知道身為風象的天秤男最看重的就是自由，天蠍女這種透不過氣的激情和過度的佔有欲只會將他逼離兩人的世界！畢竟天秤男最喜歡的就是他們與女生相處時那種微妙的感覺，因為很享受這種曖昧的氛圍，所以他們才很抗拒那種激烈的表達方式。如果天蠍女的行為超出了天秤男的想像之外，他們就會產生一種想要逃離的念頭！但當天秤男真的這樣做了，就會被天蠍女視為是對她們的一種背叛，然後對其展開瘋狂的報復！

因此天秤男和天蠍女的結合算是一個最無解的結，畢竟天蠍女不可能改掉她們瘋狂的佔有欲，而天秤男也不會為了天蠍女甘願被一直困在他的身邊，所以兩人發生矛盾的話，可能會造成不少難以挽回的後果！

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