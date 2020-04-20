近日新冠肺炎疫情持續延燒，台灣能堅守防線，全有賴於第一線醫護人員不分晝夜的辛勞守護。各家美妝品牌為感謝藥局、醫護人員辛勞，紛紛推出回饋活動，快來看看憑著醫護相關證件可兌換哪些好康吧！

▍1.3INA「粉感謝潤色護唇膏」免費送

為感謝全台醫護工作者，3INA傾注品牌之力，特為醫護人員送上「粉感謝潤色護唇膏」，除在外殼印有英文、日文、西班牙文等各國語言的「感謝」字樣，以表達對醫護人員衷心的感激，更添加「天然保濕鎖水因子」、「柔嫩修護美唇精華」，呵護醫護人員因全天戴口罩而乾澀缺水的雙唇，及「智慧pH值潤色科技」，幫助提升忙碌疲憊後的好氣色。

粉感謝潤色護唇膏外殼印有「感謝」的多國文字。（圖／邱映慈攝影）

3INA誠摯邀請醫護人員於4/23至4/30，至全台任一3INA專櫃，出示醫護工作證，即可免費獲得「粉感謝潤色護唇膏」一支，更享有當日消費不限金額、現抵百元的優惠，讓3INA守護您的美唇，並願能藉此為防疫第一線加油打氣！

粉感謝潤色護唇膏具有良好的滋潤度，同時又能提昇氣色。（圖／邱映慈攝影）

▍2.ALBION免費健康化妝水濕敷

為了力挺醫護人員，守護醫護人員的肌膚健康，ALBION 將從5/1 起至9/30期間，針對辛苦的醫護人員推出「免費健康化妝水濕敷」服務，醫護人員只要憑工作證至任一ALBION 櫃台，除可享有經典明星產品「健康化妝水」的濕敷服務，舒緩肌膚外，更可獲得濕敷好禮「健康頰膜2份」。

ALBION熱銷品「健康化妝水」。（圖／品牌提供）

▍3.THE FACE SHOP免費送肌體驗組

整天辛苦防疫，除了疲憊的心靈外，最受摧殘的就是雙手了！狂噴酒精、狂洗手，疲累的雙手變得乾燥又粗糙，因此護手霜也變成防疫必備的用品之一。「THE FACE SHOP多肉植物護手霜」超級可愛的多肉造型，加上打氣小宣言，絕對是現在防疫苦悶日子裡的小綠洲，送禮自用兩相宜！

THE FACE SHOP多肉植物護手霜。（圖／品牌提供）

另因應防疫措施，5/13前護手霜系列全面享5折加價購，更為了最值得感謝的第一線醫護人員，推出憑券來店享優惠好禮活動：憑官網兌換券來店出示醫護證件免費送「肌本博士體驗組」，購物還享有與VIP同步尊榮8折優惠。

▍4.PHYTO髮朵免費頭皮SPA活動

PHYTO髮朵在防疫期間為感謝全台醫護相關人員，特別推出舒壓應援的免費服務，即日起至5/11誠摯邀請藥局、醫護工作者至全台MBEAUTÉ專櫃，免費體驗15分鐘「頭皮舒氧深呼吸SPA」借此紓緩緊繃筋絡、釋放累積壓力！

頭皮SPA將使用舒氧淨化青春露為頭皮放鬆。（圖／品牌提供）

▍5.Sulwhasoo雪花秀免費感謝禮和護手服務

為了向辛苦的醫護人員、藥局相關工作人員致敬，韓國頂級保養品牌Sulwhasoo雪花秀即日起至4/30，凡醫事從業人員提供相關工作證，即可至全台雪花秀專櫃兌換「雪花秀補氣加油感謝禮」及免費30分鐘雪花秀滋陰生人蔘系列護手服務。

Sulwhasoo雪花秀替醫事人員加油打氣，推出免費護手服務。（圖／品牌提供）

凡醫事從業人員提供相關工作證至全台雪花秀專櫃可享優惠價購買潤燥精華EX養膚30ml組、滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露30ml組(每人每組限購一次)，且任何消費即加贈與潤面膜15ml (購買粉撲2件組、完美柔色塑形眉筆除外)。