曾演出林俊傑《記得》MV等作品的翁馨儀，外型清秀漂亮，卻在事業即將攀升時帶球嫁給張菲的兒子張少懷，婚後她淡出螢光幕，轉型當網紅經營社群平台，偶爾才會接節目通告。最近歐美吹起一股「#pillowchallenge」用枕頭當洋裝的風潮，翁馨儀和女兒一起跟上流行脫了！

翁馨儀14日透過社群網路PO文：「這種居家時尚風潮怎麼能少了我們！」照片中，她一絲不掛，用細菌人的抱枕和皮帶遮住重點部位，露出一雙白嫩的美腿，女兒櫻桃也如法炮製，還多加了一副墨鏡，小小年紀就有超齡的眼神，母女倆的枕頭洋裝挑戰引起網友關注，紛紛留言：「媽咪腿太長了吧 好美」、「腿又直又美」、「櫻桃怎麼這麼有個性啦」、「真的媽咪不媽咪，真的天母第一美」。

新冠肺炎肆虐全球，大大影響人民的生活，翁馨儀也在貼文中透露：「因為疫情最後還是決定犧牲櫻桃的幼稚園畢業照，全畢業生不戴口罩拍照，我和老公光想就焦慮不安」雖然很為女兒感到可惜，但想想平常已經拍了許多照片，加上女兒未來還有許多拍畢業照的機會，轉個念頭就不再惋惜。