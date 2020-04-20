曾為韓國女團LABOUM成員之一的22歲女星金律喜，2018年與男團FTISLAND鼓手崔敏煥結婚後一年宣布懷上雙胞胎二寶，近日公開辛苦的懷孕過程，讓網友不禁心疼表示「媽媽太偉大了」。

出道3年便爆出未婚懷孕的律喜，在當時掀起軒然大波，因為對象就是年僅25歲的人氣男團鼓手崔敏煥，不過兩人不僅攜手撐過所有負面消息，也平安生下兒子，漸漸獲得粉絲的體諒，大方的態度也圈入新一票網友。

在 Instagram 查看這則貼文 김율희（@yul._.hee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 13 日 上午 2:52 張貼

去年8月兩人宣布再度懷孕，並且是雙胞胎令粉絲們十分期待，日前他們也開設YOUTUBE頻道紀錄懷孕的心路歷程，影片中律喜表示為了這胎已胖到83kg，還曾掀起上衣公開即將臨盆的大肚，不僅看得到明顯的妊娠紋，肚子的體積幾乎與她的上半身差不多大。

22歲女偶像金律喜爆肥至83kg！掀衣公開滿肚妊娠紋 網讚：太偉大了（圖／YOUTUBE）

生產完後體重雖立即降到67kg，但她表示還有12kg須努力運動才能瘦下來，讓她有些憂鬱，網友看完影片紛紛留言為她打氣「媽媽真的好偉大」、「加油！慢慢就會瘦下來的」引發話題。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】