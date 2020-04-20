28歲香港女星鍾晴（Karlie Chung）長相甜美、形象清新，除了C罩杯美乳，更有著一雙101.6公分的超長美腿，只要秀出招牌的天使笑容就能瞬間吸引大票網友熱議，是不少人心中完美的女神化身。近期為了一掃新冠肺炎（COVID-19）帶來的憂鬱心情，鍾晴特地發出性感的泳裝舊照，一曝光就讓粉絲們陷入瘋狂。

外型健美性感的鍾晴，時常在IG上大方分享養眼辣照，這次她穿上一套黑色連身泳裝，低胸設計襯托出白皙嬌嫩的皮膚，除了在鏡頭前展現甜笑，更吸睛的是33C美乳和23吋螞蟻腰，連事業線都一覽無遺，讓粉絲們看了紛紛大讚：「又有福利」、「女神穿什麼都超絕美」「健康美」。

在 Instagram 查看這則貼文 Karlie.C • 鍾晴（@karliechung）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 15 日 上午 2:09 張貼

面對還在延燒的新冠肺炎（COVID-19）疫情，她也無奈在貼文寫下︰「I just wanna travel」並感嘆自己今年夏天沒辦法瘋狂滑水，透露出衝出戶外運動的心情。

其實，鍾晴早在16歲時就進入模特兒圈工作，以廣告拍攝為主，近年則跨足電視圈，時常登上綜藝節目當來賓，未來發展備受看好。