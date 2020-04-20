周興哲最近推出新專輯《小時候的我們》，一口氣推出11支單曲，作品質量俱佳、產量驚人，不料竟遇到新冠肺炎疫情，只能暫停所有宣傳活動乖乖「宅在家」。幸好周興哲腦筋動得快，改以臉書直播玩音樂的方式在網路宣傳，只要一台鋼琴就能在社群媒體舉辦LIVE演唱會，展現音樂才子的實力。

周興哲最近在社群媒體宣傳新專題，一台鋼琴就能舉辦線上演唱會，與粉絲互動，佩戴萬寶龍MB01全罩式智能耳機和明星傳承系列日期顯示自動腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／BOSS）

創作力驚人的周興哲，寫曲作詞皆從生活擷取靈感，就連看場電影也能激發創意、文思泉湧，「大概是巨蟹座的緣故，極度缺乏安全感，對感情很敏感，對女友也比較貼心！」，看來周興哲被譽為歌壇的撩妹歌手，果然不是浪得虛名。

周興哲公開撩妹秘訣，以音樂打動女人心，佩戴萬寶龍MB01全罩式智能耳機和萬寶龍1858系列世界時間Geosphere腕表，更添音樂才子的魅力。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／BOSS）

周興哲的撩妹秘訣，自然與音樂脫不了關係，除了點蠟燭、放音樂營造浪漫氣氛外，新曲一完成會先讓女友試聽，有時還會即興創作討女友歡心，此時若能有一副音質佳的好耳機，就能讓女友融入音樂當中，感受詞曲的意境。

周興哲說，他是超級3C迷，對於先進科技產品很感興趣，看到什麼新鮮上市的3C產品都會想搶先試用，這次受邀進棚拍攝萬寶龍（Montblanc）時尚專題，除了佩戴萬寶龍1858系列世界時間Geosphere腕表和明星傳承系列日期顯示自動腕表入鏡外，還搶先試聽萬寶龍新上架的MB01全罩式智能耳機，耳罩採用頂級小羊皮革，柔軟舒服可常期佩戴，讓他愛不釋手，試聽音質時還頻頻點頭，模樣十分陶醉。

萬寶龍1858系列世界時間Geosphere腕表，20萬5800元。（Montblanc提供）

萬寶龍明星傳承系列星期日期顯示計時碼表，15萬500元。（Montblanc提供）

萬寶龍近來鎖定企業家和高階經理人推出各項商品，從筆具、腕表、皮件、行李箱到最新登場的智能耳機，商品種類一應俱全，不僅做工精緻、設計時尚，且充滿文化氣息和藝術品味。

萬寶龍MB01全罩式智能耳機，2萬400元。（Montblanc提供）